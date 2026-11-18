Se definió la final de la Copa BetPlay 2026 que va a ser entre Once Caldas y el América de Cali. Información sobre partidos, horarios y streaming.

América Vs Once Caldas, final de Copa BetPlay | Vizzor.

Tras varias fases y hasta cambio de formato en algunas rondas, se conocieron a los finalistas de la Copa BetPlay 2026, esto luego de que se definieran las semifinales vuelta del certamen. Recordemos que por el terremoto del pasado mes de agosto los octavos de final y los cuartos se jugaron a partido único, contrario a lo que será la batalla decisiva por el trofeo.

¿Cómo se juega la gran Final de la Copa Betplay 2026? Partidos confirmados, fechas y horarios

La final entre el Once Caldas y el América de Cali se disputará a partidos de ida y vuelta, según está establecido en el reglamento de la competencia. La llave comenzará en el Palogrande y culminará en el Pascual Guerrero, pues la ‘mechita’ está mejor ubicado en la tabla de la reclasificación. Resta esperar que Dimayor dé a conocer la programación de ambos compromisos.

¿Quién transmite la Final de la Copa Betplay 2026 y dónde mirar en vivo? TV y online

Como es habitual, la transmisión de los dos partidos está a cargo del canal Win Sports +, el cual debe activar en su cableoperador preferido. Si no desea seguir los enfrentamientos por televisión, la opción más viable es la de Win Play, plataforma que funciona por medio de suscripción.

¿Cuántas finales de la Copa Betplay ha jugado Once Caldas y cuántos títulos tiene?

El cuadro manizaleño va a disputar su tercera final por este certamen tras dejar atrás a Atlético Nacional, el equipo que es el vigente campeón. La primera que jugó fue en 2008 contra La Equidad, hoy con el nombre de Internacional de Bogotá. El combinado capitalino se impuso por 3-4 en el global, alzando así el título en aquella ocasión.

La segunda final que tiene en su historial el ‘blanco blanco’ se dio diez años después ante Nacional. Como tal la serie empezó en el Palogrande y en ese primer cotejo hubo empate por 2-2. En la vuelta el conjunto paisa se impuso por 2-1 y de esa manera festejó. Ahora el Once tiene la oportunidad de hacerse con el trofeo que le ha sido esquivo en dos ocasiones.

¿Cuántas finales de la Copa Betplay ha jugado América de Cali y cuántos títulos tiene?

El conjunto caleño va a disputar su segunda final por esta competencia, pues la única que ha disputado se dio en 2024 cuando cayó a manos de Nacional. El ‘escarlata’ no tiene ningún título de Copa BetPlay, como tal es el único trofeo que le falta conseguir en el fútbol colombiano.

¿Quién es el máximo campeón de la Copa Betplay en la historia?

Sumando las ediciones cuando este torneo se llamaba Copa Colombia, Atlético Nacional es el equipo que más títulos tiene en la historia del certamen con ocho. La mayoría de ellos los ha conseguido en épocas cercanas, puesto que la primera que levantó fue en 2013, mientras que la más reciente en 2025. En el escalafón le siguen Millonarios e Independiente Medellín con tres cada uno.

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