Reinaldo Cephas superó a Tala Rangel, pero la intervención de Erik Lira evitó el gol de Jamaica. Sigue el México vs Jamaica en vivo por Claro Sports Premium

Erik Lira detiene el contragolpe de Cephas | Imago7

La Selección Mexicana estuvo cerca de recibir el primer gol ante Jamaica durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026, disputado en el Gigante de Acero. Un contragolpe del conjunto caribeño al minuto 24 dejó a Reinaldo Cephas con la posibilidad de abrir el marcador, pero Erik Lira apareció dentro del área para evitar la anotación cuando el guardameta Raúl ‘Tala’ Rangel había quedado fuera de la portería.

La jugada comenzó con un tiro de esquina para el Tricolor ejecutado por Gilberto Mora, cuyo servicio quedó corto dentro del área jamaicana. Javon East rechazó el balón con la cabeza y Kaheim Dixon completó el despeje desde la media luna. La pelota llegó hasta Reinaldo Cephas, quien aprovechó los espacios que dejó el equipo mexicano para iniciar un contragolpe con dirección al arco del Tricolor.

Cephas superó en velocidad a Rodrigo Huescas, quien intentó disputar el balón, pero terminó tendido sobre el césped mientras el atacante jamaicano continuó su carrera. La acción dejó al futbolista caribeño con ventaja para encarar la portería mexicana y obligó al guardameta Raúl Rangel a abandonar su área de protección para intentar detener el avance.

¡LIRAAAAA! 🔥🇲🇽💪



Erik Lira salva a la selección de que cayera el primero



¡Disfrútalo a través de Claro Sports Premium! 🔴👇https://t.co/980ajqXSM0 pic.twitter.com/QTjFkaIFJD — Claro Sports (@ClaroSports) November 18, 2026

El guardameta de Chivas estaba adelantado y salió para tratar de cortar la jugada, pero Reinaldo Cephas consiguió superarlo, por lo que Jamaica parecía tener una oportunidad para marcar sin la presencia del portero mexicano bajo los tres postes. Sin embargo, Erik Lira mantuvo la persecución desde el inicio del contragolpe y logró alcanzar al delantero antes de que pudiera concretar su disparo.

Lira utilizó el cuerpo para disputar el balón con Cephas y consiguió despojarlo de la posesión dentro del área mexicana, en una intervención que impidió el primer tanto del encuentro. La velocidad del atacante jamaicano no fue suficiente para dejar atrás al mediocampista del Tricolor, quien completó su recorrido defensivo y evitó que la acción terminara con un remate a portería.

Tras el contacto entre ambos futbolistas, los jugadores de Jamaica reclamaron un penalti a su favor, al considerar que existió una infracción de Lira sobre Cephas. Sin embargo, el árbitro no señaló ninguna falta y permitió la continuación del encuentro. La intervención del mediocampista mexicano mantuvo el marcador 0-0 al minuto 24, en una de las oportunidades más claras del conjunto caribeño durante la primera mitad.

MÁS INFORMACIÓN: Los posibles rivales de México en semifinales de la nations

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium está disponible mediante la membresía del canal de YouTube de Claro Sports, con un costo mensual de 59 pesos mexicanos. La suscripción da acceso a contenidos exclusivos y a distintas transmisiones deportivas sin cortes publicitarios.

Dentro de su programación se incluyen encuentros de la Selección Nacional de México y el seguimiento de futbolistas mexicanos que compiten en Europa, como Armando González con Olympiacos en la Superliga y la Copa de Grecia, además de Santiago Gimenez en la Liga de Portugal. También forman parte de la oferta torneos internacionales como la UEFA Europa League y la UEFA Conference League. Además del plan mensual, algunos eventos pueden adquirirse por separado bajo el esquema Pay Per View (PPV), con un costo de 14.50 pesos mexicanos. Esta modalidad está disponible mediante la aplicación de Claro Sports para Smart TV y a través de Claro Video.

Para suscribirse a Claro Sports Premium se recomienda realizar el proceso desde un navegador web. En el caso de usuarios de dispositivos Apple, las compras efectuadas directamente desde iOS o mediante el sistema de pagos de Apple pueden incluir un cargo adicional aplicado por la plataforma.