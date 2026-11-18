Once Caldas perdía el partido 2-0 en el Atanasio Girardot, sacó la casta al igualarlo y en la vía de los penales se queda con el pasaje a la final.

James Rodríguez en Atlético Nacional/ Vizzor Image.

Sin lugar a dudas James David Rodríguez Rubio al Atlético Nacional fue el mejor fichaje del Fútbol Profesional Colombiano en el 2026, y uno de los más rimbombantes de la historia del balompié local. Pero eso mismo acarrea responsabilidades, mucho más cuando el cuadro ‘Verdolaga’ no tenía participación internacional para lo que restaba del año, después que Millonarios lo dejara afuera de Copa Sudamericana en casa y ante su gente en la fase previa.

Pero contrario a lo que todo el ambiente del equipo pensaba de cara a la cúspide de este 2026, que era arrasar y ganar los 2 campeonatos que estaban en juego, este martes 17 de noviembre hubo ‘aterrizaje de barriga’ para el equipo antioqueño. Ya que Once Caldas lo eliminó en el Estadio Atanasio Girardot desde los cobros del punto penal en las semifinales de la Copa.

A pesar de ir ganando 2-0 al término de la primera mitad en el ‘Coloso de la 74’, nuevamente otro equipo se les fue encima, aprovechó sus falencias defensivas, igualó las acciones 2-2, en los cobros desde el punto penal Nicolás Rodríguez y Jorman Campuzano erraron sus ejecuciones para el definitivo paso a la final del ‘Blanco Blanco’ y encender las críticas en las toldas ‘Verdolagas’.

Pero más allá de la definición desde los 11 pasos, esta versión de Atlético Nacional al mando de Lucas González tiene específicamente fallas defensivas, las cuales no ha reparado, pasan y pasan los partidos y sigue igual, tal vez los resultados como terminar primero del todos contra todos de la Liga BetPlay y también liderar la reclasificación anual puede entrar en una zona de confort.

Lucas González, uno de los principales responsables de esta eliminación de Copa, habla de mejorar, de hacer mejor las cosas en lo que queda del año y es la Liga BetPlay, sin lugar a dudas el cuadro ‘Verdolaga’ es el principal favorito a quedarse con la estrella de fin de año, pero si no repara y levanta cabeza para lo que se viene podría sumar un fracaso más en este 2026.

Franco Armani asegura en rueda de prensa, tras el fracaso en Copa, que “tienen con qué revertir la situación”, “que tienen equipo para levantarse de esta situación”. Este sábado 21 de noviembre se volverán a ver las caras contra Once Caldas, será el cuarto enfrentamiento entre sí en el último tiempo, por la primera fecha de los cuadrangulares.

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