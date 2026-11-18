La Concacaf definió siete eliminatorias que entregarán los últimos boletos para el torneo continental que se disputará en 2027

El trofeo de la Copa Oro durante la edición 2025 | Imago7

La Copa Oro 2027 comienza a definir a sus selecciones participantes tras los resultados de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27. Sin embargo, varios países todavía tendrán una última oportunidad de clasificación mediante una ronda de repechaje que reunirá a 14 equipos y entregará siete boletos para el torneo continental, programado del 17 de junio al 11 de julio de 2027.

La Concacaf estableció un sistema de clasificación que combina los resultados de las Ligas A, B y C, con enfrentamientos eliminatorios para completar los 16 participantes del campeonato. México, Estados Unidos, Canadá y otras selecciones de la región pueden acceder directamente o verse obligadas a disputar las Preliminares, conocidas como Prelims, una instancia que se celebrará en marzo de 2027 y cuyos enfrentamientos dependerán del ranking de la confederación.

¿Cuántos equipos juegan el Repechaje para la Copa Oro 2027?

El Repechaje de la Copa Oro 2027 contará con 14 selecciones nacionales que disputarán siete eliminatorias de ida y vuelta. Cada enfrentamiento entregará un boleto al torneo, por lo que solamente la mitad de los participantes conseguirá la clasificación. Los equipos que pierdan sus respectivas series quedarán fuera de la competencia continental.

La distribución contempla ocho selecciones procedentes de la Liga A, dos de la Liga B y cuatro que superen el Play-In entre las Ligas A y C. Este último proceso se disputa en noviembre de 2026 y funciona como una fase previa al repechaje de marzo. De esta manera, la Liga de Naciones representa la única ruta clasificatoria para los países miembros de Concacaf, mientras que Arabia Saudita tiene asegurada su participación como selección invitada.

¿Qué equipos ya tienen un lugar en el Repechaje de la Copa Oro 2027?

Costa Rica, Honduras, Surinam y República Dominicana aseguraron su participación en las Preliminares después de finalizar en el tercer o cuarto puesto de sus respectivos grupos de la Liga A. A ellos se sumaron Curazao y Guatemala, que perdieron sus eliminatorias de cuartos de final de la Liga de Naciones ante Panamá y Canadá, respectivamente.

Aruba y Trinidad y Tobago también consiguieron su clasificación el 16 de noviembre, después de superar a Martinica y Antigua y Barbuda en el Play-In. Aruba avanzó por la regla del gol de visitante tras un empate global 1-1, mientras que Trinidad y Tobago se impuso 4-3 en el marcador acumulado. Puerto Rico, segundo del Grupo A de la Liga B con 12 puntos, completa el grupo de selecciones con plaza asegurada.

Los equipos con boleto al repechaje, de acuerdo con los resultados disponibles, son:

Costa Rica — Liga A, fase de grupos.

— Liga A, fase de grupos. Honduras — Liga A, fase de grupos.

— Liga A, fase de grupos. Surinam — Liga A, fase de grupos.

— Liga A, fase de grupos. República Dominicana — Liga A, fase de grupos.

— Liga A, fase de grupos. Curazao — Eliminado en cuartos de final de Liga A.

— Eliminado en cuartos de final de Liga A. Guatemala — Eliminado en cuartos de final de Liga A.

— Eliminado en cuartos de final de Liga A. Aruba — Ganador del Play-In.

— Ganador del Play-In. Trinidad y Tobago — Ganador del Play-In.

— Ganador del Play-In. Puerto Rico — Segundo lugar de Liga B.

Los cinco lugares restantes dependen de los resultados del 17 de noviembre. Dos corresponderán a los perdedores de Estados Unidos contra Haití y México frente a Jamaica; otros dos saldrán de los enfrentamientos El Salvador contra Saint Martin y Nicaragua ante Montserrat. El último cupo procederá de la Liga B, con la definición del grupo de Guayana Francesa y San Vicente y las Granadinas.

¿Cuál es el formato del Repechaje para Copa Oro y cuántos boletos entrega?

El formato del Repechaje de la Copa Oro 2027 contempla siete enfrentamientos eliminatorios a dos partidos, uno como local y otro como visitante. La selección que consiga el mejor resultado en el marcador global de cada serie obtendrá uno de los siete boletos disponibles para la fase de grupos del torneo. No se disputará una liguilla ni una fase de grupos adicional durante esta instancia.

Los cruces se establecerán mediante el Ranking de Concacaf, con el equipo mejor ubicado frente al de menor clasificación; el segundo mejor se medirá al penúltimo, y así sucesivamente hasta completar las siete eliminatorias. Además, las selecciones con mejor posición en el ranking tendrán el beneficio de disputar el partido de vuelta en casa.

La Copa Oro 2027 tendrá 16 selecciones: ocho clasificadas directamente desde la Liga de Naciones, siete procedentes del repechaje y Arabia Saudita como invitada. La competencia estrenará un formato de dos grupos de ocho países, en los que cada selección disputará cuatro encuentros contra rivales diferentes. Los cuatro primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, antes de las semifinales y la final del 11 de julio.

¿Cuándo es el Repechaje de la Copa Oro 2027 y dónde se transmite en vivo?

El Repechaje de la Copa Oro 2027 está programado del lunes 22 al martes 30 de marzo de 2027, de acuerdo con el calendario oficial de competencias de Concacaf. Durante esa Fecha FIFA se disputarán los 14 partidos correspondientes a las siete series de ida y vuelta, aunque todavía no se han publicado los días y horarios individuales de los encuentros.

Por el momento, Concacaf no ha confirmado oficialmente los canales de televisión ni las plataformas que transmitirán el repechaje en México. La confederación anunciará las opciones de cobertura en sus medios oficiales conforme se acerque la competencia. Los aficionados podrán consultar las actualizaciones en Concacaf.com y GoldCup.org, sin que esto implique que todas las transmisiones estén disponibles de manera gratuita.

Las selecciones que superen esta última eliminatoria completarán el cuadro de la Copa Oro 2027, cuyo sorteo oficial está programado para el 8 de abril de 2027. La competencia comenzará el 17 de junio y finalizará el 11 de julio, con un sistema de grupos diferente al de ediciones anteriores y siete participantes que deberán conseguir su clasificación a través del repechaje.