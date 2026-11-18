El Tricolor estuvo cerca de empatar la eliminatoria, pero dos intervenciones defensivas impidieron los goles de Corona y Fidalgo

La Selección Mexicana estuvo a centímetros de abrir el marcador frente a Jamaica en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Jesús ‘Tecatito’ Corona y Álvaro Fidalgo protagonizaron dos de las oportunidades más claras del Tricolor, pero las intervenciones de la defensa caribeña impidieron que el equipo dirigido por Rafa Márquez consiguiera el gol que necesitaba para igualar la eliminatoria. El marcador permanecía 0-0, con ventaja global de 3-2 para los visitantes.

El encuentro en el Gigante de Acero atravesaba un momento de dominio compartido. Jamaica comenzaba a ganar confianza y encontraba espacios para aproximarse a la portería mexicana, pero el Tricolor respondió con un trazo largo que tomó desprevenida a la última línea rival. El servicio encontró a Tecatito Corona en una posición favorable para encarar al guardameta Jahmali Waite y generar una de las acciones de mayor peligro para el conjunto nacional.

Tecatito Corona deja escapar una oportunidad para México

El futbolista de Rayados recibió el balón y buscó quitarse de encima al portero jamaicano, aunque Waite consiguió impedir que completara el movimiento. La jugada no terminó ahí, pues Tecatito recuperó una posición de remate y alcanzó a disparar con dirección al arco. Sin embargo, un defensor de Jamaica apareció para bloquear el balón y evitar el primer gol mexicano. La intervención mantuvo la ventaja caribeña en el marcador global, pese a la reacción ofensiva del equipo de Rafa Márquez.

Álvaro Fidalgo estuvo a centímetros de marcar su primer gol ante Jamaica

La segunda oportunidad llegó después de dos servicios consecutivos de Gilberto Mora al área jamaicana. En la primera acción, la defensa consiguió mantenerse firme, pero el juvenil de Tijuana volvió a enviar el balón a una zona de peligro. La segunda pelota encontró a Álvaro Fidalgo, quien aprovechó una pantalla de Mateo Chávez para quedar de frente a la portería. El mediocampista del Betis tuvo una ocasión para cambiar el rumbo del encuentro.

Fidalgo conectó un disparo que superó la resistencia del guardameta Jahmali Waite, pero cuando parecía que México conseguiría finalmente el primer gol de la noche, una pierna de la defensa jamaicana apareció prácticamente sobre la línea de meta. El despeje evitó la anotación y prolongó la frustración del Tricolor. El futbolista mexicano estuvo cerca de celebrar, pero Jamaica consiguió mantener el cero después de una nueva intervención defensiva.

Las dos oportunidades reflejaron la insistencia de México y su falta de contundencia frente a la portería rival. Primero Tecatito Corona y después Álvaro Fidalgo encontraron espacios para rematar, pero la defensa de Jamaica respondió en los momentos decisivos. El conjunto caribeño logró resistir los ataques mexicanos y conservar su ventaja en la eliminatoria, mientras la afición presente en el Gigante de Acero aumentaba la presión sobre los visitantes.

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México necesita romper la resistencia de Jamaica para seguir con vida

Con el empate 0-0 en el partido y el 3-2 favorable a Jamaica en el global, la Selección Mexicana necesitaba transformar sus oportunidades en goles para mantener sus aspiraciones de avanzar a las semifinales de la Concacaf Nations League. El equipo de Rafa Márquez había encontrado dos ocasiones para igualar la serie, pero la resistencia defensiva de los caribeños impidió que el marcador cambiara. La falta de definición se convirtió en uno de los principales obstáculos para el Tricolor en su intento de remontada.

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