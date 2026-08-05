Arsenal vs Betis en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

Los Gunners llegan con confianza después de golear 4-1 al Girona, mientras que el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini intentará prolongar su buen momento tras vencer al Lyon

¡La pretemporada europea se vive en Claro Sports! Arsenal y Real Betis se enfrentan este miércoles 5 de agosto en un atractivo partido amistoso que tendrá como escenario el Aviva Stadium de Dublín, donde ambos equipos continuarán su preparación antes del comienzo de sus respectivas ligas.

Los Gunners llegan con confianza después de golear 4-1 al Girona y buscarán mantener el ritmo antes de afrontar una nueva temporada en la Premier League. Del otro lado, el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini intentará prolongar su buen momento tras conseguir victorias frente al Lyon y el Almería.

No te pierdas este duelo inédito entre ingleses y españoles. La transmisión comienza a las 12:20 horas, tiempo del centro de México, mientras que el silbatazo inicial está programado para las 12:30 horas. Sigue todos los goles, las mejores jugadas y las emociones del Arsenal vs Betis, en vivo por la multiplataforma de Claro Sports.

¿A qué hora inicia la transmisión del Arsenal vs Betis hoy 5 de agosto?

La transmisión de Claro Sports comienza a las 12:20 horas, tiempo del centro de México, diez minutos antes del silbatazo inicial, programado para las 12:30 horas. El partido podrá seguirse en México y otros 16 países de Latinoamérica mediante las plataformas de Claro Sports. Consulta todos los horarios y detalles de la transmisión.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

En Claro Sports continuamos con nuestra programación de amistosos internacionales que reúne a clubes de la Premier League y equipos de otras ligas. Este es el calendario de encuentros por disputarse en nuestra multiplataforma:

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto) Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas



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