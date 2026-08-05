Chelsea vs Juventus en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

Los Blues y la La Vecchia Signora se enfrentan en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong, con transmisión de Claro Sports para Latinoamérica

Chelsea y Juventus se enfrentan en un duelo amistoso de pretemporada 2026 que pondrá a prueba el nivel de dos gigantes del futbol europeo antes del inicio de la nueva temporada. Ambos equipos aprovecharán el compromiso para ajustar detalles, evaluar a sus planteles y dar minutos a sus principales figuras rumbo a los retos oficiales que tendrán por delante.

Chelsea buscará recuperar confianza después de sufrir la primera derrota de la era Xabi Alonso al caer 2-1 ante Tottenham Hotspur en Sídney. Los Blues habían iniciado su preparación con una victoria 6-4 sobre Western Sydney Wanderers, aunque el equipo mostró algunas dudas defensivas. En tanto, Juventus llega al encuentro en plena definición de su plantilla y con buenos resultados durante su preparación bajo el mando de Luciano Spalletti. El cuadro italiano venció 2-0 al Niza y 0-1 al Standard Lieja, además de empatar sin goles frente al FC Basile.

¿A qué hora inicia la transmisión del Chelsea vs Juventus hoy 5 de agosto?

La transmisión del Chelsea vs Juventus de pretemporada 2026 inicia este miércoles 5 de agosto a las 5:20 horas, tiempo del centro de México. El partido se disputará en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong.

El encuentro amistoso podrá verse en vivo a través de clarosports.com y en el canal de YouTube de Claro Sports, además de las señales de televisión de Dish, en los canales 336 y 836 HD; Megacable, por el 324; Totalplay, en el 521; y Star TV, por el 515. Nuestra transmisión comenzará a las 05:20 horas, para llevarte todos los detalles previos: alineaciones confirmadas, estadísticas, antecedentes y mucho más.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 5:20 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 6:20 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 7:20 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 8:20 horas

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

En Claro Sports tenemos una programación de amistosos internacionales que reúne a clubes de la Premier League y equipos de otras ligas. Este es el calendario de encuentros por disputarse en nuestra multiplataforma:

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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