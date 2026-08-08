Matías Almeyda defiende a Erik Lamela tras polémica por su registro en Rayados: “No es ninguna trampa”

El entrenador explicó que este movimiento administrativo permite a Lamela continuar su formación técnica mientras obtiene la documentación necesaria

El registro de Erik Lamela como utilero de Monterrey generó polémica alrededor del cuerpo técnico de Rayados, una situación que Matías Almeyda decidió abordar públicamente antes del partido de Leagues Cup frente al Inter Miami.

El entrenador argentino explicó que el procedimiento utilizado por el club está permitido y que la situación de Lamela responde a su proceso de formación como entrenador. Además, cuestionó algunos de los comentarios que surgieron a partir de su registro ante la Liga MX y consideró que estos terminaron por menospreciar la labor de los utileros dentro de los clubes profesionales.

“Mi amigo y compañero de trabajo, Erik Lamela, está haciendo su curso de entrenador. En España no lo habilitaron, no le dieron un papel para que pudiese, de manera correcta, como auxiliar, ingresar, pero existe la posibilidad, que no es ninguna trampa, de inscribirlo como utilero”, explicó Almeyda.

La controversia comenzó debido a que Lamela aparece registrado oficialmente ante la Liga MX como utilero de Monterrey, aunque forma parte del equipo de trabajo que acompaña al técnico argentino. De acuerdo con la explicación ofrecida por Almeyda, el exfutbolista se encuentra realizando su formación como entrenador, pero todavía no cuenta con la documentación necesaria para ser acreditado formalmente como auxiliar técnico.

Ante esta situación, Rayados recurrió a la posibilidad administrativa de registrarlo como utilero, lo que le permitió continuar vinculado al equipo de trabajo de Almeyda. El estratega rechazó que esta decisión represente algún intento por engañar o infringir las reglas establecidas.

Almeyda defiende la labor de los utileros

Además de explicar la situación particular de Lamela, Almeyda manifestó su molestia por la manera en que algunos comentarios abordaron el hecho de que apareciera registrado como utilero. Para el entrenador, las expresiones utilizadas durante la polémica terminaron por presentar esa función como una categoría inferior dentro de la estructura de un club.

“Porque cuando hablan de utilero están denigrando a los utileros. ¿Saben lo que trabajan los utileros? Lamela no es utilero, pero tenemos tres utileros que son unos capos. Ahora, cada vez que alguno de los que ha hecho el comentario, como denigrando a Lamela, de la Champions a utilero…”, señaló molesto.

Almeyda cuestiona si las críticas están relacionadas con su nacionalidad

La conferencia de prensa también tuvo un momento de mayor tensión cuando Almeyda planteó la posibilidad de que el seguimiento que recibió el caso de Lamela pudiera estar relacionado con su nacionalidad.

El estratega no aseguró que exista una persecución en su contra, pero sí cuestionó públicamente si el escrutinio alrededor de su cuerpo técnico podría tener alguna relación con el hecho de ser argentino, en un contexto marcado por la rivalidad futbolística entre México y Argentina. “Entonces, están buscando cosas. ¿Las buscarán porque soy argentino? Quizás. Ojalá que no. No se preocupen, porque mi compañero Lamela ya empezó a ver, gracias a los señores que hicieron toda esta investigación, el partido desde afuera”, afirmó.

Después de que surgiera la polémica por su registro, Lamela dejó de permanecer junto al cuerpo técnico durante los encuentros y comenzó a observar los partidos desde otra zona.

Así, el caso que comenzó con el registro administrativo del exjugador argentino como utilero terminó por abrir una discusión alrededor de las funciones dentro de los cuerpos técnicos, la labor de los trabajadores que ocupan ese puesto y el escrutinio que ha recibido el equipo de Almeyda desde su llegada a Monterrey.

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