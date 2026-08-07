Partido entre FC Cincinnati y Pumas sufre retraso por tormenta eléctrica

Tanto la organización de la Leagues Cup como del propio FC Cincinnati dieron indicaciones de seguridad para los aficionados. La última actualización señaló que el juego se disputará a las 18:27 horas, tiempo de México

Se espera que el clima permita el desarrollo del juego | Reuters

El partido entre FC Cincinnati y Pumas, correspondiente a la jornada 2 de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026, fue retrasado por las condiciones meteorológicas registradas en Cincinnati. La organización informó que la medida se tomó por razones de seguridad ante el pronóstico de tormentas eléctricas en la zona.

A través de un comunicado, la Leagues Cup señaló que el encuentro no comenzaría en el horario previsto. “Debido a consideraciones de seguridad derivadas del clima adverso y las tormentas eléctricas pronosticadas en el área de Cincinnati, Leagues Cup anunció que el partido de la Fase Uno entre FC Cincinnati y Pumas ha sido pospuesto”, explicó el torneo.

Due to safety considerations resulting from inclement weather and forecasted thunderstorms in the Cincinnati area, Leagues Cup announced that the Phase One match between FC Cincinnati and Pumas, has been delayed. Stay tuned for more information.#LeaguesCup2026 pic.twitter.com/MMel8KxQo8 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2026

El FC Cincinnati también confirmó la modificación y detalló que el TQL Stadium entró en protocolo de resguardo por la presencia de rayos. “El inicio del partido de esta noche se retrasará. El TQL Stadium se encuentra actualmente en refugio en el lugar debido a rayos en la zona”, informó el club.

La institución pidió a los aficionados atender las indicaciones según la zona de su boleto. Los seguidores ubicados en The Bailey fueron enviados al área de la galería porticada, mientras que quienes tenían acceso al Tunnel Club debían permanecer en el interior hasta recibir una nueva instrucción.

Match Update: The Leagues Cup Phase One match between FC Cincinnati and Pumas will kick off at 8:27 pm ET. #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/WGwSOBcOPC — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2026

En últimos minutos, la organización indicó que el juego arrancará en punto de las 18:27 horas, tiempo del centro de México, aunque tanto la Leagues Cup como el FC Cincinnati pidieron atención a alguna nueva actualización, en caso necesario.

Este es el segundo duelo de ambos conjuntos dentro del actual torneo. El FC Cincinnati viene de golear 3-1 a los Tuzos del Pachuca, mientras que los Pumas cayeron por 3-0 ante Charlotte.

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