Estados Unidos avanza a la final del Premundial, Costa Rica dice adiós al sueño olímpico

Los de Segares fueron superiores en el Estadio Azteca y ahora buscarán el título del torneo de la Concacaf

Ramos celebra su gol, el primero de Estados Unidos. (CONCACAF)

Estados Unidos dio el primer paso hacia el título del Premundial sub 20 de México 2026. En la primera semifinal, disputada en el Estadio Azteca, el conjunto estadounidense venció 2-0 a Costa Rica gracias a los goles de Ruben Ramos, al minuto 36, y Christopher Applewhite, al 77, para asegurar su lugar en la final del certamen a la espera del ganador entre México y Canadá. Por su parte, los Ticos quedaron eliminados de la competencia y, con ello, sin posibilidades de obtener el boleto olímpico.

Estados Unidos, que venía de superar en cuartos de final a Guatemala, llegaba algo más fresco físicamente que su rival, que por el contrario llegaba tras una dramática definición por penales ganada ante Haití, y esa diferencia física y mental se hizo ver rápidamente en el juego, con el equipo norteamericano proponiendo y tomando campo y balón, y Costa Rica algo más rezagado esperando en bloque bajo y buscando salir rápido en alguna transición.

Ruben Ramos moves the USA closer to the Final 💪 pic.twitter.com/gtcio0K0iq — Concacaf (@Concacaf) August 7, 2026

Tal fue así que en la primera parte los de Segares bien pudieron liquidarlo. Primero por medio de Vanney, quien recibió un centro rastrero de Contreras perfecto que no pudo resolver de la mejor forma, luego, a la salida de un tiro de esquina, O’ Rourke evitó con una volada sensacional la apertura del marcador por un notable cabezazo de Applewhite.

De tanto insistir llegaría el premio para los estadounidenses, que sobre el 36′ y tras una mala salida del fondo rival, ganaron una pelota por medio de Shaw, este habilitó a Ruben Ramos que se adelantó y desde afuera del área remató un potente remate, que alcanzó a desviarse en Chaves complicando el intento del portero de desviarla. Costa Rica tuvo apenas una llegada de peligro sobre el final, con un remate de Hernández que bloqueó la defensa y envió al tiro de esquina.

Ya en el complemento el equipo de Estados Unidos salió decidido y agresivo en busca del segundo a fines de evitar cualquier tipo de reacción de los de Row. La primera gran oportunidad de gol la logró al 58′ por medio de Ramos, pero esta vez el portero pudo con su remate, forzando un tiro de esquina luego de una volada excepcional.

Costa Rica lograría responder sobre el 69′ por medio de un remate de Espinoza, hasta ahí el primer tiro a portería en el partido, que forzó al portero Lodmell a una brillante intervención para evitar el empate. Al minuto, toda Costa Rica pidió penal por un choque del portero contra Garro, que si bien existió no fue suficiente par a ser sancionado con la pena máxima.

Sobre el 77′, y durante el mejor momento de Costa Rica en el partido, llegaría el inesperado cachetazo. Tiro libre de Brown al área desde la derecha, desajuste defensivo y anticipo preciso de Applewhite, quien empujó haciendo imposible la reacción a tiempo de O’Rourke, para poner el segundo de la jornada y de esa manera empezar a rubricar la victoria de su equipo.

Hubo tiempo para un tercer tanto de Estados Unidos, pero la figura de O’Rourke evitó que la cosa termine peor. De esta manera, Costa Rica se despide del Premundial 2026 con la satisfacción de haber logrado el boleto al Mundial 2027, mientras que los de Estados Unidos tienen por delante el desafío de cerrar la competencia de la mejor forma cuando definan el certamen ante el vencedor de México y Canadá, el próximo domingo 9 de agosto en el Estadio Azteca.

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