NASCAR Brasil series, en vivo: transmisión de la carrera 1 en Curvelo

Sigue en vivo la carrera en Curvelo en la multiplataforma de Claro Sports

La NASCAR Brasil Series 2026 llega este domingo 20 de septiembre a la séptima y última fecha de la temporada regular, con el Circuito dos Cristais, en Curvelo, Minas Gerais, como escenario. La jornada marcará el cierre de la primera etapa del campeonato y definirá a los 12 pilotos que avanzarán a los Playoffs con una bonificación de puntos para la fase decisiva.

La fecha de Minas Gerais tendrá 75 puntos en disputa: 25 correspondientes a la clasificación y otros 25 en cada una de las dos carreras del fin de semana. Además, los 12 primeros de la clasificación general recibirán una bonificación de 20 puntos para comenzar los Playoffs, por lo que cada posición tendrá relevancia en la pelea por avanzar con ventaja.

Después de esta jornada, los Playoffs estarán conformados por seis carreras que se disputarán entre Chapecó y Brasilia. Mientras los pilotos que ocupen los primeros lugares buscarán asegurar su lugar en la siguiente etapa, el resto de la parrilla tendrá una última oportunidad para sumar los puntos necesarios y mantenerse en la competencia. Sigue toda la acción de la séptima fecha de la NASCAR Brazil Series 2026 desde el Circuito dos Cristais, en vivo a través de Claro Sports.

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