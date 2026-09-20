NASCAR Brasil series, en vivo: transmisión de la carrera 2 en Curvelo

No te pierdas en directo la segunda carrera en Curvelo, a través de la multiplataforma de Claro Sports

Bandera verde en el Circuito dos Cristais. Disfruta en vivo toda la acción de la segunda carrera de la Fecha 7 a través de Claro Sports. El trazado de Curvelo vuelve a recibir a los pilotos para disputar la segunda competencia de la séptima fecha de la NASCAR Brasil Series 2026. Los protagonistas regresan al asfalto para poner a prueba sus ajustes, buscar posiciones y protagonizar nuevos duelos por la victoria en el circuito brasileño.

Vive cada vuelta, los enfrentamientos en pista y las decisiones estratégicas que marcarán el desarrollo de la carrera. Sigue toda la competencia en vivo por la multiplataforma de Claro Sports y no te pierdas ningún momento de la jornada.

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