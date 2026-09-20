¡David Alonso lo vuelve a hacer! Logra nuevo podio en el GP de Austria

El piloto del Aspar Team conquista su cuarto podio en lo corrido del año en la categoría de Moto2.

David Alonso logra otro podio | Joe Klamar / AFP

David Alonso vuelve a confirmar su resiliencia en una prueba gigante del año. Una vez más, el colombo-español vuelve a entrar en el podio tras la disputa del Gran Premio de Austria en la categoría Moto2. Conquistó el tercer lugar luego de remontar posiciones importantes en una carrera a tratar con pinzas.

La victoria fue para el español Izan Guevara (Boscoscuro) con un registro de 35:53.421. A algo más de un segundo llegó Filip Salac (Kalex), seguido de Alonso, a 2.945 del líder, para completar el podio del certamen. Esta actuación se traduce en 16 puntos valiosos para la clasificación.

Alonso se quitó la espina después de un mal recuerdo en esa misma pista, el circuito de Red Bull Ring, donde cometió un error que le costó subirse al podio por caída y abandono de competencia. Se sacó la mala racha en el mítico Spielberg, superándose tras arrastrar una lesión en el bíceps izquierdo por el accidente que sufrió en San Marino hace una semana. Nueva demostración de la fortaleza mental del cafetero.

Salió sexto en la parrilla de salida. Largó y ocupó los primeros lugares, pero tuvo que resistir el ímpetu de varios adversarios como Izan Guevara, Manu González y otras amenazas. Batalló a rueda para mantener una cuarta posición en buena parte de la carrera, al punto de firmar un ataque demoledor sobre el final.

Ivan Ortolá parecía llevarse el podio, pero bajó en su rendimiento y Alonso lo superó en la curva 15 de 23. Defendió heroicamente su puesto, sin poder escalar a la segunda colocación, pero asegurando un nuevo podio, el noveno desde que milita en la categoría Moto2.

“Hoy he hecho cosas muy buenas. He salido bien y me posicioné en un buen lugar. Tengo que mejorar un poco en las primeras vueltas porque, cuando estamos todos los pilotos muy juntos, me cuesta encontrar la referencia en los frenados (…) En la segunda o tercera vuelta casi me caigo al suelo, como el año pasado”, indicó de entrada en declaraciones citadas por el Aspar Team.

“Después la carrera ha sido muy buena, con muy buen ritmo. El nivel de Moto2 este año es altísimo. Nadie comete ningún error. Hoy era un día en el que había que saber gestionar y calcular muy bien, pero se me ha hecho corto. Era difícil mentalmente saber estar en el límite. Estas carreras nos permiten aprender mucho y seguir sentando una buena base”, concluyó.

Así va la clasificación del Moto2

Con Alonso en la cuarta posición, de cara al GP de Japón el primer fin de semana de octubre, así va el escalafón:

Manuel González (ESP) – 245.4 puntos. Izan Guevara (ESP) – 210 puntos. Iván Ortola (ESP) – 168.5 puntos. David Alonso (COL) – 155 puntos. Senna Agius (AUS) – 149 puntos. Daniel Holgado (ESP) – 146 puntos. Filip Salac (CZE) – 128 puntos. Celestino Vietti (ITA) – 123 puntos. Alonso López (ESP) – 110.5 puntos. Collin Veijer (NED) – 75.5 puntos.

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