Giancarlo Vecchi llega como líder a Tulum y apunta al campeonato en 2026

El óvalo de 600 metros de longitud fue construido exclusivamente para este fin de semana

Vecchi quiere hacer historia en Tulum | Claro Sports

La tercera fecha del campeonato NASCAR México Series lleva a Giancarlo Vecchi hacia Quintana Roo, en un evento sin igual que se llevará a cabo este domingo en el Aeropuerto Internacional de Tulum.

Vecchi, hoy piloto de Tame Racing, firmó su primera victoria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y llega como líder en la categoría al óvalo de 600 metros de longitud, construido exclusivamente para este fin de semana. Vecchi, quien estrena proyecto deportivo con el equipo Tame, mantiene la convicción de hacer de 2026 un año de campeonato.

“Sé que estamos en buenas manos, si no es que el equipo con mayor historia de México, y queremos ser parte de esa historia, sé que con esto se va a lograr, estamos confiados como te digo, lo hemos demostrado con cómo ha ido el año, la verdad es que contentos y confiados, que este es nuestro año, han sido años complicados, también de desarrollo, nosotros venimos de otras categorías, entonces, contentos y sé que con el equipo vamos a hacer un gran año”.

Este fin de semana, la categoría usará un nuevo compuesto de llantas en el asfalto del óvalo de Tulum, bajo condiciones de temperatura inéditas. Hasta el momento, para Vecchi, la incorporación de las nuevas llantas ha dejado buenas sensaciones.

“Ha hecho algo por la categoría, se han despegado un poco los coches, viene también mucho trabajo de ingenieros de desarrollo, para empezar también a crecer algunos equipos, también eso va a pagar mucho, en San Luis, un poco incómodas las llantas en la tracción, había que trabajar mucho en eso pero nada que no se lograra, estuvimos peleando con buenos tiempos, entonces buen coche. En Tuxtla, creo que inclusive llegaron a ser un poco más rápidas por lo cual también bueno”.

La carrera en Tulum representa un reto distinto para todos los equipos, no solo por las características del óvalo temporal, sino también por las condiciones climáticas de la región. Vecchi buscará mantener su buen momento en el campeonato y consolidarse como uno de los principales candidatos al título en esta temporada 2026 de NASCAR México Series.

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