¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026 hoy, 26 de abril?

Siga todos los detalles de una nueva gala de eliminación, que marcará un precedente en el reality del Canal RCN este domingo.

Presentadores de La Casa de los Famosos Colombia

Vuelve y juega. Como es habitual en cada domingo, el reality de ‘La Casa de los Famosos’ llevará a sus seguidores a conocer un nuevo eliminado. Por aquí podrá conocer quién dejará la competencia, este 26 de abril, en una gala que será prácticamente imperdible.

¿Quién quedó eliminado de La Casa de los Famosos Colombia?

A falta de conocer quién será un nuevo eliminado, esta es la placa de participantes en riesgo:

Mariana Zapata

Beba (Valerie De La Cruz)

Aura Cristina Geithner

Valentino Lázaro

Alexa Torres

Alejandro Estrada

Tebi Bernal

Así funcionan las votaciones en negativo

Últimamente se ha usado este sistema. Mientras que el reality llega a etapas clave, los usuarios ya deciden realmente por el participante que quieren que abandone el programa. Esto marca la diferencia frente al inicio, ya que se salvaba a la persona para quedarse.

¿Cómo salvar a un participante de La Casa de los Famosos?

Las votaciones se hacen a través de la página oficial del programa. Debe estar muy atento a las siguientes instrucciones:

Registrarse en la plataforma oficial con su correo y general clave.

Ir a la sección “Participa en nuestras votaciones: elige aquí”.

Pinchar en la opción “Interactúa con nosotros”.

Seleccionar al participante por el que desea votar.

Importante reseñar que el sistema permite votar cada cuatro horas, esto con la misma frecuencia que con las votaciones positivas.

¿A qué hora empieza la gala de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia?

Para saber si cuenta con tiempo suficiente, las votaciones estarán abiertas hasta que inicie la ceremonia. Esto sucede posterior al noticiero de las 7:00 p.m. (hora COL). Es decir, una hora más tarde se llevará a cabo la gala.

¿Cómo y dónde ver en vivo por tv y online La Casa de los Famosos Colombia?

A través del canal RCN usted podrá seguir el programa diariamente. Otra opción es a través de la app oficial del canal. Allí puede seguir todo lo que ocurra en la casa por las 24 horas del día.

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