Cobán Imperial vs Xelajú MC en vivo: resultado y goles del partido del Apertura 2026 en la Liga de Guatemala

Sigue el minuto a minuto del partido entre Cobán Imperial y Xelajú MC por la jornada 19 del Torneo Apertura de Guatemala.

Cobán Imperial vs Xelajú MC, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Cobán Imperial vs. Xelajú MC! Ambos equipos se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio José Ángel Rossi, por la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de Guatemala. Los Príncipes Azules buscarán aprovechar su localía para continuar sumando puntos, mientras que los Súper Chivos intentarán conseguir una nueva victoria para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

Cobán Imperial llega a este encuentro después de conseguir una victoria por 2-1 frente a Guastatoya en condición de visitante. El conjunto cobanero intentará darle continuidad a ese resultado ante su afición y sumar su segundo triunfo consecutivo en el campeonato. Con la fase regular entrando en sus últimas jornadas, los Príncipes Azules necesitan mantener la regularidad para fortalecer sus aspiraciones de clasificación a la siguiente instancia.

Por su parte, Xelajú MC afronta este compromiso tras derrotar 2-0 a Deportivo Marquense en el Estadio Mario Camposeco, gracias a las anotaciones de Yiltón Díaz y Javier González. El equipo dirigido por Roberto Hernández buscará repetir ese rendimiento fuera de casa y conseguir tres puntos que le permitan continuar entre los protagonistas del Apertura 2026. Los Súper Chivos intentarán superar a un rival que también llega después de ganar en la jornada anterior.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cobán Imperial vs Xelajú MC hoy domingo 8 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Cobán Imperial y Xelajú MC será el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio José Ángel Rossi y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Cobán Imperial vs Xelajú MC para la jornada 19, al momento

Ni Cobán Imperial ni Xelajú MC cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Además, Jorge Aparicio y Antonio de Jesús López no estarán disponibles en Xelajú MC por estar convocados por Luis Fernando Tena a la Selección de Guatemala. Se estima que Ramiro Cepeda y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cobán Imperial : Tomás Casas, Darwin Torres, Luis De León, Eduardo Soto, Selvin Tení, Byron Leal, Julio Sandoval, Juan Carlos Winter, Kenneth Valdez, Lester Ical, Janderson Pereira. DT : Ramiro Cepeda

: Tomás Casas, Darwin Torres, Luis De León, Eduardo Soto, Selvin Tení, Byron Leal, Julio Sandoval, Juan Carlos Winter, Kenneth Valdez, Lester Ical, Janderson Pereira. : Ramiro Cepeda Xelajú MC: Rubén Silva, Erick González, Ernesto Monreal, Kevin Ruíz, Javier González, Juan Cardona, Elmer Cardoza, Yair Jaén, Óscar de León, Yilton Díaz, Diego Casas. DT: Roberto Hernández

Antecedentes del Cobán Imperial vs Xelajú MC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Xelajú MC:

10 de septiembre de 2026 | Xelajú MC 0-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura

26 de abril de 2026 | Xelajú MC 2-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura

21 de noviembre de 2025 | Xelajú MC 3-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

16 de septiembre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

24 de abril de 2025 | Xelajú MC 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

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