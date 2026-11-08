Antigua GFC vs Malacateco en vivo: resultado y goles del partido del Apertura 2026 en la Liga de Guatemala

Sigue el minuto a minuto del partido entre Antigua GFC y Malacateco por la jornada 19 del Torneo Apertura de Guatemala.

Antigua GFC vs Malacateco, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Antigua GFC vs. Deportivo Malacateco! Ambos equipos se enfrentarán este domingo 8 de noviembre en el Estadio Pensativo, por la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de Guatemala. Los Coloniales buscarán mantenerse en lo más alto de la clasificación, mientras que los Toros intentarán conseguir un resultado favorable para mejorar su posición. En el último enfrentamiento entre ambos, Antigua se impuso por 2-0 como visitante.

Antigua GFC afronta este compromiso como líder del campeonato con 35 puntos, cuatro más que Mixco y Guastatoya, sus inmediatos perseguidores. El conjunto dirigido por Mauricio Tapia viene de conseguir una victoria por 2-0 frente a Aurora en condición de visitante. Los Panzas Verdes intentarán extender su racha de resultados positivos y aprovechar su localía para ampliar la diferencia sobre sus perseguidores en la recta final de la fase regular.

Por su parte, Deportivo Malacateco llega con la necesidad de recuperarse después de sufrir dos derrotas consecutivas. Los Toros perdieron 1-0 frente a Suchitepéquez en su última presentación, mientras que anteriormente habían caído 2-0 ante Aurora. El conjunto fronterizo buscará cortar esa racha negativa y sumar puntos en el Estadio Pensativo para mantener sus aspiraciones de clasificación a la siguiente fase del Apertura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Antigua GFC vs Malacateco hoy domingo 8 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Antigua GFC y Malacateco será el domingo 8 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Pensativo y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Antigua GFC vs Malacateco para la jornada 19, al momento

Ni Antigua GFC ni Malacateco cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Además, Luis Morán,

José Rosales, Oscar Castellanos, William Fajardo y José Ardón no estarán disponibles en Antigua GFC por estar convocados por Luis Fernando Tena a la Selección de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Carlos Robles no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Antigua GFC : Jorge Moreno, Guillermo Carbonell, Jorge Gonzalez, Dilan Palencia, Jhosti Colindres, Allan García, Suhander Zúñiga, Iván Mora, Kevin López, José Espinoza, José Franco. DT : Mauricio Tapia

: Jorge Moreno, Guillermo Carbonell, Jorge Gonzalez, Dilan Palencia, Jhosti Colindres, Allan García, Suhander Zúñiga, Iván Mora, Kevin López, José Espinoza, José Franco. : Mauricio Tapia Malacateco: Humberto Acevedo, Diego Sánchez, Juan Esqueda, Marlon Chun, Jonathan Castañon, Fernando Morales, Kevin Ramírez, Andy Soto, Gabino Vásquez, Eliser Quiñones, Anthony Tellez. DT: Carlos Robles

Antecedentes del Antigua GFC vs Malacateco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Xelajú MC:

10 de septiembre de 2026 | Xelajú MC 0-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura

26 de abril de 2026 | Xelajú MC 2-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura

21 de noviembre de 2025 | Xelajú MC 3-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

16 de septiembre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

24 de abril de 2025 | Xelajú MC 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

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