NASCAR México Series, en vivo | Tulum | Fecha 3

La NASCAR México Series llega a Tulum con una carrera histórica en un óvalo único dentro del aeropuerto

La NASCAR México Series 2026 vive una fecha inédita con el Tulum 100, un evento que podrás seguir completamente en nuestro streaming, con toda la emoción desde un escenario único. La tercera carrera del calendario se disputa este 26 de abril en un óvalo temporal de apenas 600 metros, construido dentro del Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, marcando un momento histórico para la categoría al salir de los autódromos tradicionales.

La expectativa es total, ya que se trata del circuito más corto del campeonato, lo que anticipa una carrera intensa, con contactos constantes, maniobras agresivas y mucha estrategia en pista. Además, el evento forma parte del Tulum Air Show, con exhibiciones de la Fuerza Aérea Mexicana que complementan un fin de semana cargado de adrenalina tanto en el aire como en el asfalto.

Todas las miradas están sobre Rubén García Jr., quien llega como el gran favorito tras ganar las dos primeras fechas en San Luis Potosí y Chiapas. El piloto buscará su tercera victoria consecutiva y consolidarse como el líder del campeonato, en una carrera donde cada vuelta promete espectáculo. No te pierdas nuestro streaming con el análisis, la previa y el seguimiento completo de esta histórica parada en Tulum.

TE PUEDE INTERESAR