Cobán Imperial vs Comunicaciones en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Cobán Imperial ante Comunicaciones por la jornada 13 del Torneo Clausura de Guatemala.

Cobán Imperial Comunicaciones, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Cobán Imperial y Comunicaciones FC, uno de los encuentros destacados de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 en la Liga Nacional de Guatemala! Ambos equipos llegan ubicados en la parte alta de la tabla y el resultado puede tener impacto directo en la lucha por el liderato. Comunicaciones se mantiene como líder con 25 puntos después de 12 partidos, mientras que Cobán Imperial ocupa el segundo lugar con 22 unidades. La diferencia es mínima y el enfrentamiento representa un duelo directo entre los dos mejores equipos del campeonato en el inicio de la segunda vuelta.

Cobán Imperial afronta este compromiso con una campaña estable. En sus últimos partidos empató 2-2 ante Antigua GFC como visitante y 1-1 frente a CSD Xelajú MC en casa. Antes de esos resultados, el equipo logró dos victorias consecutivas: 1-0 contra Deportivo Achuapa y 2-0 frente a Deportivo Malacateco. Con estos registros, el conjunto cobanero acumula cuatro partidos sin perder y se mantiene con uno de los mejores diferenciales de gol del torneo, con 20 anotaciones a favor y 11 en contra.

Por su parte, Comunicaciones llega con la racha más sólida del campeonato en las últimas fechas. El equipo crema suma cuatro triunfos consecutivos: 4-0 contra Deportivo Achuapa, 3-2 frente a Deportivo Malacateco, 3-1 ante Deportivo Guastatoya y 1-0 frente a CSD Municipal. Estos resultados consolidaron al club en el primer lugar del Clausura. Con 23 goles a favor en el torneo, los dirigidos por Rolando Figueroa buscarán extender su momento positivo para mantenerse en la cima de la tabla

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cobán Imperial vs Comunicaciones hoy domingo 15 de marzo de 2026?

El encuentro entre Cobán Imperial y Comunicaciones está programado para el domingo 15 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el Estadio Verapaz.

Alineaciones del Cobán Imperial vs Comunicaciones para la jornada 13, al momento

Ni Cobán Imperial ni Comunicaciones cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fantasma Figueroa y Martín García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Cobán Imperial : Tomás Casas, Luis De León, Carlos Flores, Marcos Acosta, Eduardo Soto, Yonathan Morán, Selvin Tení, Steven Paredes, Janderson Pereira, Uri Amaral, Javier Estrada. DT : Martín García.

: Tomás Casas, Luis De León, Carlos Flores, Marcos Acosta, Eduardo Soto, Yonathan Morán, Selvin Tení, Steven Paredes, Janderson Pereira, Uri Amaral, Javier Estrada. : Martín García. Comunicaciones: Fredy Pérez, Stheven Robles, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González, Karel Espino, Andy Contreras, Dairon Reyes, Marco Domínguez, Janpol Morales, Omar Duarte. DT: Fantasma Figueroa

Antecedentes del Cobán Imperial vs Comunicaciones y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Comunicaciones:

24 de enero de 2026 | Comunicaciones 2-3 Cobán Imperial | Torneo Clausura

8 de noviembre de 2025 | Comunicaciones 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura

3 de septiembre de 2025 | Cobán Imperial 3-1 Comunicaciones | Torneo Apertura

6 de abril de 2025 | Comunicaciones 3-2 Cobán Imperial | Torneo Clausura

2 de febrero de 2025 | Cobán Imperiol 0-0 Comunicaciones | Torneo Clausura

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