Atlas rumbo a la Liguilla de la Liga MX 2026: ¿Qué necesitan los rojinegros para clasificar?

A falta de una jornada para que termine el Clausura 2026, el equipo de Diego Cocca se mantiene con vida

Atlas dejó escapar la oportunidad de asegurar su lugar en la Liguilla del Clausura 2026 tras empatar sin goles ante Tigres en el Estadio Jalisco. El resultado en la jornada 16 obliga a los rojinegros a jugarse su clasificación en la última fecha del torneo, en un cierre que dependerá tanto de su resultado como de otros equipos.

El conjunto tapatío no logró marcar diferencia en casa y ahora tendrá que visitar al América en la jornada 17, en un partido que será determinante para las aspiraciones de ambos equipos. En ese sentido, Atlas (con 23 puntos) se mantiene en zona de pelea, pero sin margen de error si quiere evitar combinaciones más complejas.

La clasificación está en sus manos en caso de ganar, ya que otro resultado que no sea el triunfo ante los azulcremas hará que los hombres de Diego Cocca pongan atención a lo que ocurra con Tigres y Xolos, dos rivales directos en la lucha por los últimos boletos a la fase final.

Esto es lo que necesita Atlas para calificar. | Imago7.

¿Qué necesita Atlas para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX?

Estos son los escenarios para que Atlas califique a la Fiesta Grande:

Atlas clasificará directamente a la Liguilla si derrota al América en la jornada 17, ya que alcanzaría 26 puntos y superaría en la tabla general a las propias Águilas, asegurando su lugar sin depender de otros resultados.

en la jornada 17, ya que alcanzaría 26 puntos y superaría en la tabla general a las propias Águilas, asegurando su lugar sin depender de otros resultados. En caso de empatar ante el América, los rojinegros necesitarán que Tigres o Xolos empaten o pierdan sus respectivos partidos ante Mazatlán y Chivas , respectivamente.

los rojinegros necesitarán que , respectivamente. Si Atlas pierde en la última jornada, el panorama se complica aún más, ya que estará obligado a que tanto Tigres como Xolos caigan en sus encuentros. Solo con esas derrotas podría mantenerse con opciones de clasificar a la Liguilla del Clausura 2026.

Pelea por los últimos lugares para la Liguilla del Clausura 2026

Así se encuentra la pelea por los últimos boletos a la Liguilla tras el empate de Atlas y Tigres:

6. América | 25 puntos

7. Atlas | 23 puntos

8. Tigres | 22 puntos +6

9. Tijuana | 22 puntos +2

10. León | 22 puntos -7

Calendario de los últimos partidos de Atlas en la Liga MX 2026

Este es el partido restante del Atlas en el Clausura 2026

Jornada 17: América vs Atlas – sábado 25 de abril, 21:00

¿Cuáles son los criterios para clasificar a la Liguilla en caso de empate en la tabla de posiciones?

En caso de que exista empate en unidades entre dos o más clubes, se recurre a una serie de criterios de desempate para definir el lugar final que ocuparán en la clasificación general:

Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos

Mayor número de goles anotados

Mayor número de goles anotados como visitante 10

Marcadores particulares entre los Clubes empatados

Mejor ubicado en la Tabla General de Cociente

Menor cantidad de puntos en la Tabla Fair Play

Sorteo

¿Cuándo empieza la Liguilla del Clausura 2026 y por qué no hay repechaje?

La Liguilla del Clausura 2026 conservará el formato habitual y comenzará el 2 de mayo con los partidos de ida de los cuartos de final. La vuelta ser realizará una semana después para darle paso a los encuentros de semifinales. La gran final se jugará a ida y vuelta, con encuentros programados para el jueves 21 y el domingo 24 de mayo, en una fase que definirá al campeón.

En este torneo no habrá repechaje (Play In), debido a la participación de la selección mexicana en el Mundial 2026, lo que aumenta la exigencia pues solo los mejores ocho equipos de la tabla general accederán directamente a la lucha por el título.

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