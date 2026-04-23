León rumbo a la Liguilla de la Liga MX 2026: ¿Qué necesita la Fiera para clasificar?

Los esmeraldas necesitan derrotar al Toluca en el Nemesio Díez el próximo fin de semana y esperar una combinación de resultados favorable para avanzar

¿Qué necesita León para meterse a la Liguilla? | Imago 7



La última llamada para que algunos equipos se metan a la Liguilla del Clausura 2026 se dará el próximo fin de semana en la jornada 17. No hay tiempo para más, es jugarse el todo o nada, aunque en algunos casos como le sucede al León, el boleto ya no está en sus manos.

Muy doloroso resultó el tropiezo ante el América en la fecha 16, al complicarles la vida en demasía, pues ya no sólo dependen de su resultado directo, por lo que tienen que ganar y esperar para intentar colarse a la lucha por el título de la Liga MX.

¿Qué necesita León para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX?

El panorama está claro para la fiera: Tiene que derrotar al Toluca en la última jornada de la campaña regular y esperar una combinación de resultados que le permitan quedarse con el boleto a la Fiesta Grande.

León se ubica en la décima posición de la clasificación general con 22 puntos, por lo que un triunfo ante los Choriceros les estaría abriendo las puertas de la Liguilla, pues llegarían a 25.

Es ahí, donde tendrían que esperar algún descuido de Tijuana, que es noveno con 22 puntos y de Tigres que es octavo también con 22. Si estos dos no ganan, los del Bajío podría aspirar a colarse. Otra posibilidad también está en Atlas que con 23 unidades es séptimo e igual podría ser superado aún. El caso es que León debe ganar y esperar una combinación favorable de resultados.

Pelea por los últimos lugares para la Liguilla del Clausura 2026

Tras finalizar la jornada 16 del Clausura 2026, aún está abierta la pelea por los últimos lugares a la Liguilla; todo se definirá el próximo fin de semana en la última jornada de la campaña regular:

6. América | 25 puntos con +4

7. Atlas | 23 puntos con -3

8. Tigres | 22 puntos con +6

9. Tijuana | 22 puntos con +2

10. León | 22 puntos con -7

Calendario del último partido de León en la Liga MX 2026

Este es el último partido que le resta a los esmeraldas en el torneo de Clausura 2026, donde se jugarán su pase a la Liguilla el próximo sábado 25 de abril en el infierno mexiquense.

Jornada 17 | Toluca vs León | Estadio Nemesio Díez | sábado 25 abril | 19:00 horas

¿Cuáles son los criterios para clasificar a la Liguilla en caso de empate en la tabla de posiciones?

En caso de empate en puntos al finalizar las 17 jornadas, la Liga MX establece una serie de criterios para definir las posiciones en la tabla general:

Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos

Mayor número de goles anotados

Mayor número de goles anotados como visitante

Marcadores particulares entre los clubes empatados

Mejor ubicado en la Tabla General de Cociente

Menor cantidad de puntos en la Tabla Fair Play

Sorteo

¿Cuándo empieza la Liguilla del Clausura 2026 y por qué no hay repechaje?

La Liguilla del Clausura 2026 dará inicio el 2 de mayo con los partidos de ida de los cuartos de final, bajo el formato habitual del fútbol mexicano. Los equipos clasificados buscarán su pase a semifinales, fase que se jugará en la semana siguiente.

La final del torneo está programada a dos encuentros, con fechas definidas para el jueves 21 y el domingo 24 de mayo. Para esta edición no habrá repechaje (Play In), debido al calendario rumbo al Mundial 2026, por lo que únicamente los ocho primeros lugares de la tabla general avanzarán de forma directa a la disputa por el título.

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