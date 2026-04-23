Pizarro asegura que Tigres va por el triunfo para meterse a la liguilla

Tigres definirá su pase a la Liguilla ante Mazatlán y Guido Pizarro niega presión por ganar

Guido Pizarro apunta a la victoria ante Mazatlán | Imago 7

Tigres llegará a la última jornada del Clausura 2026 con la obligación de ganar para asegurar su presencia en la Liguilla, un escenario que pone en riesgo a una racha que se ha mantenido desde 2014 de 22 partidos consecutivos clasificando a la siguiente ronda. El equipo regiomontano depende de sí mismo en casa ante Mazatlán, y su entrenador, Guido Pizarro, dejó claro que el objetivo es directo.

En conferencia de prensa, el técnico reconoció el momento que atraviesa el club, pero evitó centrarse en la presión histórica y apuntó a lo inmediato. “Sabemos esa estadística. Estamos concentrados en ganar el último partido en nuestra casa para poder entrar”, señaló, al referirse a la continuidad del equipo en fases finales.

Pizarro explicó que, tras el empate ante Atlas de la jornada 16, el grupo ya piensa en el cierre del torneo. “Creo que hoy hicimos un esfuerzo para poder ganarlo. No se alcanzó y ya darle vuelta a la página, pensar en el sábado, tratar de recuperar lo más rápido posible”, indicó.

El estratega también habló sobre la exigencia de competir en dos torneos, considerando la participación en la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, insistió en que el enfoque está en el compromiso inmediato. “Estamos centrados en ir partido a partido. Sabemos el esfuerzo que conlleva ir a las dos, pero hemos hecho todo el esfuerzo todo el semestre para ser competitivo en las dos”, explicó.

Sobre el partido clave ante Mazatlán de la última fecha del fútbol mexicano, Pizarro reiteró la postura del equipo. “Nuestra intención es ganar el partido del sábado para poder meternos en la Liguilla”, afirmó, marcando el objetivo principal del cierre de campaña.

En cuanto al desarrollo del encuentro más reciente, el técnico detalló los ajustes tras la salida por lesión de Joaquim. “Es una lástima, es un jugador fundamental para nosotros. La intención era bajar un contención para que juegue como central y tener más control en el medio campo”, comentó.

Añadió que, pese a las modificaciones, el planteamiento general se mantuvo. “La estructura no cambió. Creo que a partir de ahí mejoramos en el juego y lo llevamos para nuestro lado”, explicó.

Finalmente, Pizarro reconoció la exigencia interna del club y la presión que implica el contexto. “Somos conscientes de lo que apunta esta institución. La autoexigencia y el compromiso en este plantel es por demás. Es día a día, es competir y llevar a la institución lo más alto”, concluyó.

Tigres definirá su pase a la Liguilla en el último partido del torneo regular, con la intención de extender una racha que ha marcado al club en la última década.

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