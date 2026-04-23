Cocca lanza advertencia antes de que el Atlas enfrente al América en la última jornada

Atlas se juega la Liguilla ante América y Diego Cocca reconoce la jerarquía del América

Diego Cocca lanza mensaje al América | Imago 7

Atlas llegará a la última jornada del Clausura 2026 con posibilidades de clasificar a la Liguilla, luego de un empate sin goles ante Tigres en la jornada 16. En un escenario que mantiene al equipo enfocado en su cierre de torneo. El siguiente reto será ante América, un partido que no será nada sencillo para ambos equipos.

En conferencia de prensa, Diego Cocca dejó claro que el equipo ha cumplido con lo planteado desde la pretemporada y que ahora el objetivo es competir en el último compromiso. “Si nos decías en la pretemporada que íbamos a hacer 23 puntos y que íbamos a llegar a la última fecha con chance de clasificar, sin duda que firmábamos”, explicó.

El técnico señaló que el crecimiento del grupo se refleja tanto en los resultados como en el desarrollo de sus jugadores. “El progreso es inmenso, es enorme y no solo se reflejan los puntos en la posibilidad de estar en la Liguilla, sino también en lo individual y en lo colectivo”, comentó.

De cara al duelo ante América, Cocca reconoció el nivel de su rival, pero aseguró que Atlas buscará imponer su juego. “Han tenido un funcionamiento muy bueno. Hicieron un gran partido contra León, hicieron un golazo, le dieron 800 toques a la pelota, pero los equipos se miden en estos momentos”, afirmó.

Sobre el desafío que representa enfrentar a un equipo con experiencia en este tipo de escenarios, el entrenador fue directo. “Equipos como América están acostumbrados a jugar esos partidos y tienen jugadores de jerarquía que cuando lo necesitas te definen el partido”, señaló.

A pesar de ello, Cocca aseguró que el equipo afrontará el partido con una postura clara. “Vamos con muchísimo respeto, pero también con muchísima ilusión de hacer un buen partido”, dijo.

El técnico también habló sobre el trabajo pendiente en ofensiva, un aspecto que será clave en el cierre del torneo. “Trabajando y dándole confianza a los jugadores para que tomen mejores decisiones, para que la jugada salga. Sabemos que nos cuesta, pero seguimos trabajando y mejorando”, explicó.

Además, destacó la capacidad del equipo para mantenerse competitivo en momentos adversos, como ocurrió en el último partido. “Nos anularon un gol y nos expulsaron un jugador y el equipo sigue compitiendo, sigue enfocado y no pone excusas”, mencionó.

Finalmente, Cocca insistió en que el equipo llega con opciones reales y con la intención de definir su clasificación en la cancha. Atlas enfrentará al América en la última jornada con la posibilidad de asegurar su lugar en la liguilla si consigue el resultado necesario.

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