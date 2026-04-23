¡Adiós a la Liguilla! Los equipos de Liga MX 2026 eliminados, que verán la fiesta grande por TV

Varios equipos ya están eliminados del Clausura 2026; Monterrey y Santos destacan entre los que verán la Liguilla por TV

Seis equipos ya quedaron eliminados de la Liguilla del Clausura 2026. Imago 7

La recta final del torneo Clausura 2026 ya comienza a definir a los protagonistas de la Liguilla por el título, pero también deja en el camino a varios equipos que no lograron cumplir con las expectativas. A falta de una jornada para el cierre del torneo, la tabla general empieza a marcar una diferencia clara entre los clubes que pelearán por el título y aquellos que ya no tienen opciones.

El formato especial de este torneo, sin Play-In y con clasificación directa para los ocho mejores, ha elevado la exigencia desde el inicio. Esto ha provocado que varios seis equipos queden eliminados de forma anticipada al finalizar la jornada 16, sin margen de reacción en las últimas fechas, obligándolos a pensar desde ahora en el siguiente semestre.

¿Cuáles son los equipos de la Liga MX eliminados del Clausura 2026?

Con base en el desarrollo de la jornada 16, ya hay equipos que han quedado sin posibilidades de clasificar a la Liguilla del Clausura 2026. Entre ellos destacan Santos Laguna, Mazatlán FC, San Luis, Puebla, Juárez y Monterrey, clubes que ya no alcanzan a meterse dentro de los primeros ocho lugares de la tabla general.

El caso de Rayados es uno de los más llamativos, ya que puso fin a una racha de 17 torneos consecutivos clasificando a la fase final. Su eliminación se consumó tras la derrota ante Pachuca, reflejando una campaña irregular que nunca logró consolidarse.

Por su parte, Santos Laguna ha sufrido en defensa a lo largo del torneo, acumulando una de las peores cifras de goles recibidos, mientras que Juárez, San Luis, Puebla y Mazatlán no lograron encontrar consistencia en sus resultados, quedándose rezagados.

¿Necaxa ya está eliminado de la Liguilla?

Necaxa todavía mantiene una ligera esperanza de clasificar a la Liguilla, aunque su panorama es complicado. El equipo necesita ganar su próximo partido ante Chivas para seguir con vida en la competencia y depender de una combinación de resultados.

Actualmente, los Rayos se encuentran fuera de los puestos de clasificación, por lo que no solo requieren sumar de a tres, sino también esperar que equipos como León, Atlas o América dejen puntos en el camino. Esto convierte cada partido en una auténtica final.

Si Necaxa no logra el triunfo en su siguiente compromiso, quedará automáticamente eliminado, cerrando así su participación en el Clausura 2026 sin posibilidad de pelear por el título.

¿Cuándo inicia el Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX?

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX comenzará el próximo 31 de julio de 2026, en un calendario ajustado debido a la cercanía con la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Este inicio permitirá a los clubes tener un periodo de descanso más amplio tras el Clausura, así como tiempo para realizar movimientos en el mercado de fichajes y preparar de mejor manera el siguiente semestre.

Tabla de la Liga MX, al momento

Así marcha el Clausura 2026 tras la jornada 16 de la fase regular:

Guadalajara | 34 puntos | CLASIFICADO A LIGUILLA Pumas | 33 puntos | CLASIFICADO A LIGUILLA Pachuca | 31 puntos | CLASIFICADO A LIGUILLA Cruz Azul | 30 puntos | CLASIFICADO A LIGUILLA Toluca | 27 puntos | CLASIFICADO A LIGUILLA América | 25 puntos Atlas | 23 puntos León | 22 puntos Tigres | 21 puntos Tijuana | 19 puntos Monterrey | 18 puntos| Eliminado San Luis | 18 puntos | Eliminado Necaxa | 17 puntos Querétaro | 17 puntos | Eliminado Juárez | 16 puntos | Eliminado Puebla | 13 puntos | Eliminado Mazatlán | 12 puntos | Eliminado Santos Laguna | 9 puntos | Eliminado

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