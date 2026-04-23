Sigue en vivo el partido de la jornada 16 del Clausura 2026

Tijuana vs Pachuca en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 16

Liga MX: alineaciones del Tijuana vs Pachuca para la jornada 16, al momento

Estos son los once para el partido de esta noche. Gilberto Mora regresa a la titularidad con los Xolos por primera vez desde la jornada 3 del Clausura 2024

Tijuana: José Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Pablo Ortíz, Jesús Gómez, Iván Tona, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga, Gilberto Mora, José Rivero, Diego Abreu

Pachuca: Carlos Moreno, Eduardo Dos Santos, Brian García, René López, Cristóbal Alfaro, Christian Rivera, Alán Bautista, Sergio Rodríguez, Luis Quiñones, Enner Valencia, Alexei Domínguez

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Los momios apuntan a un duelo bastante cerrado, pero dando como favorito a ganar a los Tuzos del Pachuca.

Tijuana +150

Empate +250

Pachuca +166

Antecedentes del Tijuana vs Pachuca y últimos resultados en la Liga MX

La rivalidad entre ambos equipos se ha dividido en los últimos partidos. Tijuana ganó el partido en el Apertura 2025, mientras que Pachuca se llevó los tres puntos en el Clausura 2025. Por lo que promete ser un partido bastante cerrado.

Pachuca 0-2 Tijuana | Apertura 2025

Pachuca 4-1 Tijuana | Clausura 2025

Tijuana 2-1 Pachuca | Apertura 2024

Pachuca 3-2 Tijuana | Clausura 2024

Tijuana 2-3 Pachuca | Apertura 2023

¿Dónde ver en vivo el Tijuana vs Pachuca? Canales de TV y transmisión streaming

El partido se podrá seguir por la señal de FOX One en México, además de tener todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports

Clausura 2026: horario del partido Tijuana vs Pachuca, hoy 22 de abril de 2026

El partido de Xolos y Pachuca que se jugará en el Estadio Caliente dará inicio a las 21:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 23:00 horas del Este 20:00 horas del Pacífico.

Xolos vs Pachuca EN VIVO

¡Sigue la fecha doble! La jornada 16 del Clausura 2026 continúa con un choque determinante en la frontera, donde Tijuana recibe a Pachuca en un duelo que puede sacudir la tabla en la recta final del torneo.

Xolos llega con la necesidad de hacer pesar su casa y sumar de a tres para mantenerse en la pelea por un boleto a la Liguilla. El equipo dirigido por Sebastián Abreu ha mostrado señales de reacción en las últimas fechas, encadenando varios partidos sin derrota, pero sabe que un triunfo en este punto del campeonato puede ser clave para meterse de lleno en zona de clasificación.

Enfrente estará un Pachuca que vive un momento completamente distinto. Los Tuzos atraviesan una racha sólida y se han consolidado como uno de los equipos más fuertes del torneo, con victorias importantes que los mantienen en la lucha por los primeros puestos. El conjunto de Esteban Solari no quiere aflojar el paso y buscará aprovechar el impulso para seguir presionando en la cima.

Con objetivos opuestos pero la misma urgencia de sumar, se espera un partido intenso en la frontera, donde cada jugada puede marcar el rumbo de ambos equipos en este cierre de fase regular.

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