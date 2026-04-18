Deportes Tolima vs Deportivo Pereira, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportes Tolima y Deportivo Pereira por la fecha 17 del FPC.

Deportes Tolima vs Deportivo Pereira, en vivo | Claro Sports

Poco a poco se va consumiendo la fase regular de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Deportes Tolima hace las veces de local en el Estadio Manuel Murillo Toro para verse la caras con el Deportivo Pereira. Los ‘matecañas’ viven una realidad muy complicada y no quieren terminar el semestre sin ganar tres puntos.

Resultado al momento: Deportes Tolima – Deportivo Pereira | Jornada 17 Liga BetPlay 2026-I

Horario del partido Deportes Tolima vs Deportivo Pereira, hoy 18 de abril

El juego entre tolimenses y pereiranos por la jornada número 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I dará inicio a partir de las 6:10 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 5:10 de la tarde.

Alineaciones del Deportes Tolima vs Deportivo Pereira para la Fecha 17, al momento

Deportes Tolima: Neto Volpi; Jan Angulo, Anderson Angulo, Paul Barbosa; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira, Edward López, Kelvin Flórez, Ever Valencia; Juan Pablo Torres y Adrián Parra.

Pereira: Jorge Martínez; Walmer Pacheco, Sebastián Urrea, Richard Rentería, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Nicolás Rengifo, Miguel Aguirre; Jhon Largacha, Yúber Quiñones y Manuel Díaz.

¿Quién transmite en vivo el Deportes Tolima vs Deportivo Pereira y dónde mirar en TV y streaming?

El partido válido por una de las últimas fechas del Fútbol Profesional Colombiano 2026-I se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol y por la plataforma de Win Play. Así mismo, en Claro Sports, les brindaremos un completo minuto a minuto del juego.

Antecedentes del Deportes Tolima vs Deportivo Pereira, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

25.07.2025 | Tolima 1-0 Pereira.

14.02.2025 | Pereira 0-0 Tolima.

07.10.2024 | Pereira 1-0 Tolima.

23.03.2024 | Tolima 2-1 Pereira.

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