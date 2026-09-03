Oficial: Dimayor sanciona a Santa Fe y América tras la batalla campal en El Campín

Independiente Santa Fe y América de Cali recibieron sanciones por parte de la Dimayor tras los actos de violencias en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Disturbios hinchas de Santa Fe y América en El Campín | Captura de pantalla X

Ya se hicieron oficiales las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor. Tras los desmanes entre hinchas de América de Cali e Independiente Santa Fe el pasado sábado 22 de agosto, estaban por conocerse las sanciones que la misma reglamentaria del Fútbol Profesional Colombiano impondría.

El duelo de rojos terminó en pesadilla en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Tras un intento de robo de una bandera de la hinchada de Santa Fe por parte de unos aficionados del América de Cali, se desató una auténtica batalla campal. La barras popular del conjunto santafereño invadió el terreno de juego y atravesó toda la grama para llegar a la zona del suceso, oriental general norte. Allí, los seguidores del ‘escarlata’ respondieron y los violentos se tomaron la cancha del ‘coloso’ de la 57 durante varios minutos.

Ya hace unos días se habían conocido las sanciones de la comisión de fútbol de Bogotá. A Independiente Santa Fe se le prohibió la entrada de hinchas visitantes por lo que resta del año en sus partidos de local, las tribunas lateral norte y lateral sur también fueron inhabilitadas por lo que resta del 2026 y La Guardia Albirroja Sur no podrá ingresar instrumentos ni trapos por lo que falta de este año. Todas estás sanciones válidas solamente para los torneos de Dimayor.

Sanciones de Dimayor tras los violentos entre barras de Santa Fe y América

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor resolvió sancionar a ambas instituciones. Por parte del club ‘cardenal’ habrá una multa de 15.758.145 pesos y deberá jugar su próximos dos partidos de local a puerta cerrada. Mientras que, para el América de Cali también se impuso una sanción total de la plaza, en este caso el Estadio Pascual Guerrero, por una fecha. Y una multa de 14.007.240 pesos.

Con esto dicho, Independiente Santa Fe jugará a puerta cerrada sus dos próximos partidos de local. Ante Fortaleza el sábado 5 de septiembre y versus Deportes Tolima el 13 de este mismo mes. Allí ya cumplirá con la sanción impuesta por la Dimayor. Por su parte, el América de Cali no tendrá público en su partido del miércoles 9 de septiembre ante Deportivo Pereira en el Estadio Pascual Guerrero.

Vale la pena recordar que, estas sanciones son sola y únicamente válidas para partidos por torneos Dimayor. Es decir, Liga BetPlay Dimayor 2026-II o Copa BetPlay Dimayor 2026. Lo que significa que para el partido entre Independiente Santa Fe y Vasco Da Gama de Brasil por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, el Estadio Nemesio Camacho El Campín estará habilitado en su 100 % y sin sanción alguna.

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