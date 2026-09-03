¡Lluvia de multas y sanciones para Santa Fe! Bogotá, Dimayor y Conmebol…

Independiente Santa Fe fue sancionado y multado por la Comisión de Fútbol de Bogotá, Dimayor y Conmebol en el último mes.

Santa Fe en Copa Sudamericana | Vizzor

El mes de agosto fue un periodo de tiempo monumental para Independiente Santa Fe. Sus resultados lo pusieron en boca de todos los seguidores del fútbol mundial, no solo por su buen rendimiento, sino también por las sanciones impuestas al club. Más allá de la alegría y dinero que significó haber eliminado a River Plate de Argentina, los ‘leones’ afrontan varios llamados de atención, multas y prohibiciones.

Sanciones y multas para Santa Fe en el Fútbol Profesional Colombiano

Tras los actos de violencia entre las barras de América de Cali e Independiente Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el pasado sábado 22 de agosto. Los entes organizacionales han tomado cartas en el asunto. La primera en pronunciarse fue la Comisión de Fútbol de Bogotá para sancionar durante 20 fechas en los estadios de la capital de la república por torneos Dimayor a Independiente Santa Fe, La Guardia Albirroja Sur, Barón Rojo y Disturbio Rojo.

Las barras organizadas anteriormente mencionadas no podrán ingresar trapos ni instrumentos a los estadios de Bogotá en ese periodo de tiempo. Sumado a eso, a Santa Fe se le prohibió por completo el ingreso de hinchas visitantes en todos sus partidos de local. Y, además, las tribunas de lateral sur y lateral norte quedaron completamente inhabilitadas.

Por parte de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, las sanciones se hicieron esperar un poco más. Este jueves 3 de septiembre se confirmó la multa impuesta y la sanción total del Estadio Nemesio Camacho El Campín por dos fechas para el equipo rojo de Bogotá. El valor a pagar es de 15.758.145 pesos.

Santa Fe también fue multado por la Conmebol

Inmediatamente se conocieron las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor. Independiente Santa Fe se pronunció. Mediante sus redes sociales publicó un comunicado no solo informa a los hinchas abonados que pronto dará información sobre el paso a seguir para resarcir el saldo correspondiente a los dos partidos a puerta cerrada que deberán disputar. Sino también para revelar una nueva multa.

Comunicado Santa Fe | @SantaFe

La Conmebol multó a Independiente Santa Fe por una cifra de 50 mil dólares por invasión, activación de láser, activación de pirotecnia, lanzamiento de objetos y bandera con mensaje no apropiado. Vale la pena recordar que ese saldo, será removido de los premios obtenidos por el conjunto ‘cardenal’ en los torneos internacionales. Certámenes donde ya acumula más de cinco millones de dólares ganados.

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