Gustavo Lema y el reto de tomar a los Bravos: “Hace poquito tuvieron la mejor campaña de la institución”

El nuevo timonel de Juárez ve una plantilla con capacidad para dejar atrás el mal momento que atraviesan

Gustavo Lema es el nuevo técnico de los Bravos | @fcjuarezoficial

Gustavo Lema fue presentado este jueves como nuevo director técnico de los Bravos de Juárez, acompañado por el director deportivo Fran Sánchez, con el reto de cambiar el rumbo del equipo y comenzar a salir de la complicada situación que atraviesa en el Torneo Apertura 2026, donde acumulan seis derrotas consecutivas.

Al iniciar, el director deportivo Fran Sánchez agradeció la labor de Salvador Valero, quien dejó el puesto al frente del primer equipo, pero se desconoce si continuará en la institución.

Durante su presentación, el estratega argentino destacó que uno de los principales motivos para aceptar la propuesta fue el plantel fronterizo, al considerar que existe calidad suficiente para recuperar la versión que llevó al equipo a conseguir recientemente la mejor campaña de su historia.

“Van a ver al mismo, con el mismo compromiso, la misma entrega. Sentimos una conexión importante con el staff, muy ilusionado con lo que viene por delante, lo importante es la convicción para llevar un proyecto adelante. Lo primero que uno evalúa cuando tiene una propuesta es el plantel y yo vi un plantel que conozco, que me gusta, hace poquito tiempo tuvieron la mejor campaña de la institución y la materia prima está ahí, es sumarnos para apoyarlos a que encuentren su mejor versión. No tengo dudas que pasito a pasito y primero mañana (contra Pachuca)”, expresó Lema.

El nuevo entrenador de Bravos señaló que también encontró atractivo el proyecto de la institución y resaltó el sentido de pertenencia que busca impulsar dentro del grupo.

“Me interesó el plantel, el club, uno de fuera conoce y tiene clara la dirección del club, las intenciones y cuando uno llega confirma ese sentido de pertenencia que están trabajando, y con la cabeza de venir a quedarse. No es sencillo porque, naturalmente, uno siempre quiere progresar y el trabajo nuestro es estar metido en Juárez, el sentido de pertenencia es lo primero, lo grupal sobre lo individual. Esto es de grupo y el objetivo principal es el grupal y, si bien algo conocía, ayer en el primer entrenamiento ya noté buena gente, el talento y no queda de otra que trabajar”, indicó.

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Lema ya tuvo su primer entrenamiento al frente del conjunto fronterizo y reconoció que el poco tiempo de trabajo obliga a realizar modificaciones de manera gradual, sin saturar a los futbolistas con nuevos conceptos.

“Como bien dices, es muy poco tiempo, pero hay que dar pasos cortitos, firmes, es trabajo mío no pasarme ni agobiarlos con conceptos; hace muy poco lo hicieron muy bien, es pasos firmes, cortos, no te voy a dar detalles de qué trabajamos ni qué vamos a cambiar, pero vamos a tener la semana que viene para trabajar más. Esperemos que se vean cuestiones interesantes de cara a un cambio y a salir de esta situación”, agregó.

El argentino tuvo solo unos días de trabajo previo a enfrentar a Pachuca este viernes en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde buscarán sumar sus primeros tres puntos del torneo.

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