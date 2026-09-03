Caso Camilo Séptimo: lo que sabemos de multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia

Dos detenidos, una llamada de alerta y una posible disputa por criptomonedas forman parte de la investigación por el crimen del músico y su familia

Luto en la música mexicana tras la muerte de ‘Honas’ Meléndez | @honasmelendez

Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista, compositor y productor de la banda mexicana Camilo Séptimo, fue asesinado el pasado 1 de septiembre junto con su esposa Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija Sofía, de tres años; y Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba con la familia. La mascota que se encontraba en el departamento también fue localizada sin vida.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que dos hombres fueron detenidos por su probable participación en los hechos. Uno de ellos, identificado como Diego Sebastián “N”, era socio de Meléndez, mientras que Gerardo “N” también es investigado por su posible intervención. Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar el móvil y establecer las responsabilidades de cada uno.

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Multihomicidio en Atizapán: esto se sabe del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia

Las primeras noticias sobre el multihomicidio se conocieron durante la noche del martes 1 de septiembre, cuando la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza recibió el reporte sobre cuatro personas sin vida dentro de un departamento ubicado en una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda. De acuerdo con la FGJEM, los hechos habrían ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas, mientras que el hallazgo fue reportado alrededor de las 23:50.

Dentro del inmueble fueron identificados Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paula, de 35 y quien se encontraba embarazada; su hija de tres años y Aleyda Romero. También fue localizado con vida y sin signos de violencia un hijo de seis años del músico, quien quedó bajo resguardo de familiares.

Uno de los elementos que forma parte de la reconstrucción de los hechos es una comunicación que Honas habría sostenido con un amigo antes del crimen. Según información obtenida por periodistas que han dado seguimiento al caso, el músico le comentó que tendría una reunión con uno de sus socios y le pidió contactar a las autoridades si dejaba de tener noticias de él.

Las investigaciones también establecieron que uno de los detenidos mantenía una relación de confianza y negocios con Meléndez. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que esta cercanía habría sido aprovechada para ingresar al domicilio. Cámaras de vigilancia del complejo residencial también forman parte de las pruebas utilizadas para reconstruir los movimientos previos al crimen.

A menos de 12 horas del hallazgo, las autoridades reportaron la captura de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. El primero fue identificado como socio del músico, mientras que el segundo es investigado por su posible participación en los hechos y por haberlo trasladado. Ambos permanecen sujetos al proceso correspondiente y deberán ser las autoridades judiciales las que determinen su responsabilidad.

Respecto al posible móvil, durante las primeras horas circularon versiones sobre un conflicto económico entre Meléndez y su socio. Posteriormente, reportes periodísticos señalaron que dentro de las líneas de investigación aparece la búsqueda de dinero y activos digitales por un valor aproximado de 30 millones de pesos. Una de las versiones apunta a información de acceso a criptomonedas almacenada en un dispositivo o computadora.

Sin embargo, hasta este jueves 3 de septiembre la FGJEM no había confirmado públicamente que los 30 millones de pesos en criptomonedas constituyan el móvil definitivo del multihomicidio. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer qué ocurrió dentro del departamento y cuál fue la causa que derivó en los asesinatos.

La mañana de este jueves, la Fiscalía entregó a sus familiares los cuerpos de Jonathan Meléndez, Ana Paula, Sofía y Aleyda Romero después de concluir los procedimientos correspondientes en Servicios Periciales.

Así se despidió Camilo Séptimo del tecladista Honas Meléndez: “Celebramos tu luz”

Después de que se confirmó la identidad de las víctimas, Camilo Séptimo publicó un mensaje para despedir a uno de sus fundadores y compañero durante más de una década. La agrupación recordó a Jonathan no únicamente por su trabajo dentro del proyecto, sino también por los años y experiencias que compartieron fuera de los escenarios.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, Honas”, expresó el grupo, que posteriormente agregó: “Honas, celebramos tu música, tu vida y tu luz”.

Camilo Séptimo también dedicó palabras a Ana Paula y Sofía, además de expresar sus condolencias a los familiares y amigos de Aleyda Romero. En su comunicado, la banda agradeció el trabajo realizado por la Fiscalía del Estado de México para avanzar en el esclarecimiento del caso.

La pérdida de Honas ocurre mientras Camilo Séptimo se encontraba en una nueva etapa de su carrera. El músico había participado en el desarrollo de MAPAS II, material publicado en 2026, y continuaba formando parte de las presentaciones y proyectos de la agrupación.

Músicos mexicanos lamentan la muerte del tecladista de Camilo Séptimo

La noticia también provocó reacciones dentro de la escena musical mexicana. Diferentes músicos, bandas, amigos y seguidores utilizaron las redes sociales para despedir a Honas y expresar apoyo a Camilo Séptimo y a las familias de las víctimas.

DLD fue una de las agrupaciones que se pronunció públicamente y manifestó su solidaridad con los seres queridos del músico y con los integrantes de Camilo Séptimo. A los mensajes se sumaron artistas y proyectos como Caifanes, Enjambre, Motel, Ximena Sariñana y Silvana Estrada.

Los seguidores de Camilo Séptimo también dejaron mensajes en las cuentas oficiales del grupo y en los perfiles de Jonathan Meléndez. Parte de las despedidas se concentró en recordar su participación en las canciones y presentaciones que marcaron más de una década de trayectoria de la banda.

¿Quién era Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa nació el 7 de abril de 1988 en la Ciudad de México. Conocido en la escena musical como ‘Honas’, desarrolló su carrera como tecladista, compositor y productor, además de convertirse en uno de los fundadores de Camilo Séptimo junto con Manuel ‘Coe’ Mendoza y Erik Vázquez en 2013.

Los teclados y sintetizadores de Meléndez se convirtieron en parte del sonido que acompañó al grupo desde sus primeros lanzamientos. Su trabajo quedó ligado a canciones como No confíes en mí, Miénteme, Vicio, Inevitable, Contacto y Galáctica, además de participar en composición, producción y arreglos de distintos materiales de la agrupación.

Durante su trayectoria con Camilo Séptimo participó en discos como Óleos, Navegantes, Ecos y Jardín de las almas, además de los trabajos MAPAS y MAPAS II. En este último, publicado en 2026, tuvo créditos en temas como Sombra, Abril, Órbita y Minutos, además de involucrarse en diferentes etapas del proceso de producción.

El crecimiento de Camilo Séptimo llevó a Honas a presentarse junto a sus compañeros en escenarios como el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes, así como en festivales nacionales. Una de sus últimas presentaciones en la Ciudad de México ocurrió el 28 de mayo de 2026 en el Palacio de los Deportes, dentro de la etapa correspondiente al proyecto MAPAS.

Jonathan Meléndez tenía 38 años al momento de su muerte. Mientras sus compañeros, colegas y seguidores recuerdan su participación en Camilo Séptimo, la investigación por el multihomicidio continúa abierta y las autoridades deberán determinar tanto el móvil como la responsabilidad jurídica de las dos personas detenidas.

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