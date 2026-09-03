Borregos Monterrey vs Borregos CCM, en vivo: transmisión de la semana 1 de la ONEFA 2026, hoy 3 de septiembre

La semana 1 de la ONEFA del Fútbol americano colegial de México dará inicio con el duelo de Borregos Monterrey ante Borregos CCM en Claro Sports

La temporada 2026 de la Liga Mayor de ONEFA está lista para comenzar y este jueves 3 de septiembre se pondrá en marcha la Semana 1 con el enfrentamiento entre Borregos Monterrey y Borregos CCM. El duelo abrirá una nueva campaña del fútbol americano colegial mexicano, en la que 14 equipos buscarán avanzar desde las primeras jornadas rumbo al campeonato.

Borregos Monterrey iniciará su camino como visitante frente al representativo de Ciudad de México, en un partido que marcará el regreso de la actividad de la Liga Mayor. El equipo regiomontano buscará comenzar la temporada con una victoria, mientras que Borregos CCM tendrá la oportunidad de hacerlo en casa.

El encuentro está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Sigue el kickoff de la temporada 2026 de la Liga Mayor de ONEFA entre Borregos Monterrey y Borregos CCM en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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