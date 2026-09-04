Vuelta a España 2026, etapa 13: los mejores momentos de la carrera del 4 de septiembre

El resumen de la jornada de este viernes en La Vuelta lo puedes seguir por Claro Sports en punto de las 12:30 horas, tiempo de la CDMX

Los mejores momentos de la Vuelta a España 2026 los vives por la multiplataforma de Claro Sports. Este viernes se disputa la etapa 13, en un recorrido exigente con puertos de montaña que podrían modificar las posiciones.

Sigue este viernes 4 de septiembre, en punto de las 12:30 horas, la transmisión de los highlights de la etapa 13 La Vuelta a España 2026.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 4 de septiembre en La Vuelta a España 2026

Tras la jornada de montaña del jueves, en la que Enric Mas aumentó su ventaja en la clasificación general, la etapa 13 de la Vuelta a España 2026 plantea un recorrido exigente, con tres puertos de montaña en el recorrido de 192.8 km. entre Almuñécar y Loja.

El primer ascenso es en el kilómetro 31,2, La Venta de la Cebada, puerto de primera categoría de 14,1 kilómetros y una pendiente media del 5.1%. El segundo es el Alto del Legionario, de tercera categoría. Con 15,4 kilómetros de longitud y una pendiente media del 3,1%, será la subida más larga de la jornada. Los corredores encontrarán un tramo de terreno ondulado antes de llegar al esprint intermedio de Tocón, ubicado en el kilómetro 145. Poco después llegará el último puerto del día, el Puerto de Granada, de segunda categoría, de 7.4 kilómetros y pendiente media del 5.6%. Se desciende en dirección a Montefrío y todo termina en Loja.

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