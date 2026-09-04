Después del Mundial: así se movieron los jugadores de la Selección Colombia, James Rodríguez el que más preocupa

Revisamos lo que ha sucedido con los jugadores que representaron a Colombia en el pasado Mundial. James Rodríguez, un capítulo al acierto y especial.

Jugadores Selección Colombia/ Vizzor/ Reuters.

Estamos cerca a cumplir 2 meses de lo que fue la eliminación de la Selección Colombia del Mundial del 2026 a manos de Suiza en octavos de final, una cita orbital en la que la ‘Tricolor’ prometía muchísimo más, sin embargo se quedó en el camino y no pudo superar la barrera de los 5 partidos qu se disputaron en Brasil 2014.

Por tal motivo en Claro Sports nos dimos a la tarea de revisar uno por uno, a los convocados por el combinado nacional a la cita orbital, lo que ha sucedido en este periodo de tiempo, si cambiaron de equipo o permanecieron y también aquellos que no tienen club, como James Rodríguez, quien se perdería los amistosos FIFA entre septiembre y octubre.

Convocados por Colombia para el Mundial 2026

Porteros

Camilo Vargas: el guardameta titular, quien disputara todos los partidos y minutos de la Selección Colombia en la cita orbital, regresó al Atlas de México, club con el que tiene contrato hasta junio del 2027. Ha tenido actuaciones maravillosas con atajadas salva partidos, inclusive evitando penales para salvar a los ‘Rojinegros’ de derrotas, ampliando su récord de ser el arquero que más penas máximas ha atajado en la historia de la Liga MX.

el guardameta titular, quien disputara todos los partidos y minutos de la Selección Colombia en la cita orbital, regresó al Atlas de México, club con el que tiene contrato hasta junio del 2027. Ha tenido actuaciones maravillosas con atajadas salva partidos, inclusive evitando penales para salvar a los ‘Rojinegros’ de derrotas, ampliando su récord de ser el arquero que más penas máximas ha atajado en la historia de la Liga MX. Álvaro Montero: después de haber tenido una trayecto por Vélez Sarsfield, Boca Juniors desembolsó cerca de 4 millones de dólares para quedarse con las atajadas del guajiro. Ha venido de menos a más, ya que el pasado miércoles 2 de septiembre se lució nuevamente en una nueva tanda de penales, atajando 2 cobros de su exequipo precisamente que le dieron el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina.

después de haber tenido una trayecto por Vélez Sarsfield, Boca Juniors desembolsó cerca de 4 millones de dólares para quedarse con las atajadas del guajiro. Ha venido de menos a más, ya que el pasado miércoles 2 de septiembre se lució nuevamente en una nueva tanda de penales, David Ospina: después de haber participado en su último Mundial, el antioqueño no renovó su vínculo con Atlético Nacional, pero le hizo un ‘enganche’ al retiro del profesionalismo, firmó con el Atlante de México, sin embargo una lesión le impidió que pudiera cumplir con el contrato al recaer en la lesión de uno de sus codos, algo que lo ha venido acomplejando desde hace varios años.

MÁS INFORMACIÓN: Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 4 al 6 de septiembre de 2026

Defensores

Santiago Arias: tras haber visto un par de minutos con la Selección Colombia en el Mundial, el lateral derecho regresó a los entrenamientos con el Club Atlético Independiente de Argentina, con los ‘Diablos Rojos’ aún tiene contrato hasta diciembre del 2027. Es uno de los hombres de confianza del D.T de turno y a pesar de vivir una mala actualidad, es titular.

tras haber visto un par de minutos con la Selección Colombia en el Mundial, el lateral derecho regresó a los entrenamientos con el Club Atlético Independiente de Argentina, con los ‘Diablos Rojos’ aún tiene contrato hasta diciembre del 2027. Es uno de los hombres de confianza del D.T de turno y a pesar de vivir una mala actualidad, es titular. Jhon Lucumí: tal vez fue el jugador que más sorprendió. El zaguero zurdo caleño cambió de aires, después de varias temporadas en el Bologna, un par de intereses que surgieron desde la Premier League, el central se convirtió en nuevo jugador de la Juventus, vestirá la camiseta del máximo ganador de la Serie A por un par de temporadas.

tal vez fue el jugador que más sorprendió. El zaguero zurdo caleño cambió de aires, después de varias temporadas en el Bologna, un par de intereses que surgieron desde la Premier League, el central se convirtió en nuevo jugador de la Juventus, vestirá la camiseta del máximo ganador de la Serie A por un par de temporadas. Déiver Machado: en diciembre del 2025 firmó por un par de meses con el Nantes, procedente del Lens, sin embargo su contrato con ambos clubes culminó, llegó a la cita orbital como jugador ‘libre’. En estos momentos busca equipo para esta temporada 2026/27, uno de los que empieza a preocupar a Néstor Lorenzo.

en diciembre del 2025 firmó por un par de meses con el Nantes, procedente del Lens, sin embargo su contrato con ambos clubes culminó, llegó a la cita orbital como jugador ‘libre’. En estos momentos busca equipo para esta temporada 2026/27, uno de los que empieza a preocupar a Néstor Lorenzo. Yerry Mina: durante todo el Mundial únicamente vio 1 minuto, lo hizo contra Suiza, en aquel compromiso que la Selección se despidió del campeonato orbital. En el Cagliari ha pasado fuera de convocatoria, en el banquillo y actualmente acarrea una lesión en la pantorrilla que lo ha dejado por fuera de los primeros juegos de la Serie A.

durante todo el Mundial únicamente vio 1 minuto, lo hizo contra Suiza, en aquel compromiso que la Selección se despidió del campeonato orbital. En el Cagliari ha pasado fuera de convocatoria, en el banquillo y actualmente acarrea una lesión en la pantorrilla que lo ha dejado por fuera de los primeros juegos de la Serie A. Johan Mojica: el lateral izquierdo que más utilizó Néstor Lorenzo en la pasada cita orbital, vivió cómo el Mallorca descendió a la segunda división en España, en los últimos días del mercado de fichajes el vallecaucano cambió de aires y se pudo mantener en Primera, después de su llegada al Getafe, donde poco a poco se va ganando a confianza del cuerpo técnico, inclusive ya marcó un gol ante Partizan por UEFA Europa League.

el lateral izquierdo que más utilizó Néstor Lorenzo en la pasada cita orbital, vivió cómo el Mallorca descendió a la segunda división en España, en los últimos días del mercado de fichajes el vallecaucano cambió de aires y se pudo mantener en Primera, después de su llegada al Getafe, donde poco a poco se va ganando a confianza del cuerpo técnico, inclusive ya marcó un gol ante Partizan por UEFA Europa League. Wíller Ditta: el actual campeón de la Liga MX con el Cruz Azul encendió el interés de River Plate, el cuadro argentino realizó una oferta a ‘La Máquina’, pero para la directivas del cuadro mexicano parece ser que no le convenció, mientras tanto el defensor con pasado en Junior se mantendrá y cumplirá contrato, si es que nada extraordinario ocurre.

el actual campeón de la Liga MX con el Cruz Azul encendió el interés de River Plate, el cuadro argentino realizó una oferta a ‘La Máquina’, pero para la directivas del cuadro mexicano parece ser que no le convenció, mientras tanto el defensor con pasado en Junior se mantendrá y cumplirá contrato, si es que nada extraordinario ocurre. Daniel Muñoz: el lateral derecho también cambió de equipo. Oliver Glasner, extécnico del Crystal Palace cambió de aire, el timonel ahora dirige al Nottingham Forest y uno de sus pedidos especiales fue la contratación del lateral derecho con pasado en el fútbol colombiano en Atlético Nacional y Águilas Doradas, no esperó hasta la próxima ventana de transferencias y el antioqueño ya entrena con los campeones de Europa.

el lateral derecho también cambió de equipo. Oliver Glasner, extécnico del Crystal Palace cambió de aire, el timonel ahora dirige al Nottingham Forest y uno de sus pedidos especiales fue la contratación del lateral derecho con pasado en el fútbol colombiano en Atlético Nacional y Águilas Doradas, no esperó hasta la próxima ventana de transferencias y el antioqueño ya entrena con los campeones de Europa. Dávinson Sánchez: aunque increíble que parezca, el central colombiano no cambió de equipo, Glatasaray lo tazó en cierto monto y ningún equipo de Europa quiso quedarse con los servicios del caucano. Por el momento se muestra tranquilo, de la mano con la gran inversión que han hecho varios equipos de la Super Liga de Turquía.

MÁS INFORMACIÓN: Claro Sports transmitirá en Colombia los partidos del Olympiacos de Gustavo Puerta

Centrocampistas

Jhon Arias: uno de los más autocríticos de lo que fue la participación de la Selección Colombia en el pasado Mundial, regresó al Palmeiras para seguir afianzándose en el equipo de Abel Ferreira, ahora es uno de los jugadores baluartes del ‘Verdao’ en sus competencias: Brasileirao, Copa Libertadores y Copa de Brasil. Además Arias también se reportó con grandes ayudas para el Chocó, después del infortunado terremoto ocurrido en esta zona del país.

uno de los más autocríticos de lo que fue la participación de la Selección Colombia en el pasado Mundial, regresó al Palmeiras para seguir afianzándose en el equipo de Abel Ferreira, ahora es uno de los jugadores Además Arias también Jorge Carrascal: después de haber sido parte de la convocatoria de la ‘Tricolor’ del Mundial, pero no tener muchos minutos, el cartagenero llegó ‘con las pilas puestas’ para mejorar su actualidad con Flamengo, después de varias expulsiones con el ‘Mengao’ ahora vive otro presente, a tal punto que ya lleva 5 goles.

después de haber sido parte de la convocatoria de la ‘Tricolor’ del Mundial, pero no tener muchos minutos, el cartagenero llegó ‘con las pilas puestas’ para mejorar su actualidad con Flamengo, después de varias expulsiones con el ‘Mengao’ ahora vive otro presente, a tal punto que ya lleva 5 goles. Jéfferson Lerma: el vallecaucano había firmado antes del inicio del Mundial su extensión de contrato con el Crystal Palace por una temporada más, hasta junio del 2027, sin embargo parece ser que no está en los planes del técnico Pierre Sage, porque después de la cita orbital no ha disputado ni un solo minuto con ‘Las Águilas’, inclusive no fue inscrito para jugar la fase liga de la Europa League 2026/27.

el vallecaucano había firmado antes del inicio del Mundial su extensión de contrato con el Crystal Palace por una temporada más, hasta junio del 2027, sin embargo parece ser que no está en los planes del técnico Pierre Sage, porque después de la cita orbital no ha disputado ni un solo minuto con ‘Las Águilas’, inclusive no fue inscrito para jugar la fase liga de la Europa League 2026/27. Juan Camilo Portilla: el ex-América de Cali fue otro de los jugadores que no vio ningún minuto con la Selección Colombia en el pasado Mundial, retornó al Athletico Paranaense, no es uno de los hombres predilectos para el DT, pero ha tenido minutos en un par de partidos.

el ex-América de Cali fue otro de los jugadores que no vio ningún minuto con la Selección Colombia en el pasado Mundial, retornó al Athletico Paranaense, no es uno de los hombres predilectos para el DT, pero ha tenido minutos en un par de partidos. Gustavo Puerta: la revelación de Colombia en el pasado Mundial también cambió de aires, sin embargo se esperaba que el volante de primera línea pudiera fichar por un club de mayor envergadura en el que se encontraba: Racing de Santander, sin embargo en una movida en la que espera que la próxima temporada termine en el Notthingam Forest de Inglaterra, Puerta es nuevo jugador del Olimpiacos de Grecia.

la revelación de Colombia en el pasado Mundial también cambió de aires, sin embargo se esperaba que el volante de primera línea pudiera fichar por un club de mayor envergadura en el que se encontraba: Racing de Santander, sin embargo en una movida en la que espera que la próxima temporada Kevin Castaño: después de ser uno de los apartados por el ‘Chacho’ Coudet y la dirigencia de River Plate, el mediocampista con pasado en Águilas Doradas y el fútbol ruso fichó por Atlético Mineiro, en el cuadro brasilero ha tenido minutos, continuidad y confianza para recuperar ese fútbol que alguna vez se le vio y que le dio la convocatoria al Mundial.

después de ser uno de los apartados por el ‘Chacho’ Coudet y la dirigencia de River Plate, el mediocampista con pasado en Águilas Doradas y el fútbol ruso fichó por Atlético Mineiro, en el cuadro brasilero ha tenido minutos, continuidad y confianza para recuperar ese fútbol que alguna vez se le vio y que le dio la convocatoria al Mundial. Juan Fernando Quintero: después de haber dicho que su ciclo en la Selección Colombia estaba terminado, rescindir su contrato con River Plate, ‘Juanfer’ ahora hace parte del Independiente Medellín, club del que ha asegurado que es hincha y pinta bien su regreso al fútbol colombiano.

después de haber dicho que su ciclo en la Selección Colombia estaba terminado, rescindir su contrato con River Plate, ‘Juanfer’ ahora hace parte del Independiente Medellín, club del que ha asegurado que es hincha y pinta bien su regreso al fútbol colombiano. Ríchard Ríos: otro de los movimientos de fichajes más extraños de los futbolistas colombianos fue la del mediocampista antioqueño. Ríos arribó a Ittihad FC de la Liga de Arabia Saudita por un año sin opción de compra por parte del Benfica, con un aumento salarial importante. Un jugador que poco a poco perdió la titular de la ‘Tricolor’, tras el gran rendimiento de Gustavo Puerta desde el primer partido ante Uzbekistán.

otro de los movimientos de fichajes más extraños de los futbolistas colombianos fue la del mediocampista antioqueño. Ríos arribó a Ittihad FC de la Liga de Arabia Saudita por un año sin opción de compra por parte del Benfica, con un aumento salarial importante. Un jugador que poco a poco perdió la titular de la ‘Tricolor’, tras el gran rendimiento de Gustavo Puerta desde el primer partido ante Uzbekistán. James Rodríguez: la máximo preocupación de la Federación y el cuerpo técnico de la Selección, encabezado por Néstor Lorenzo, es el ’10’, ya que todo parece indicar que los clubes están reacios para contratarlo, después de no haber hecho una gran Copa del Mundo. Su último club fue el Minnesota United de los Estados Unidos, pero no hubo renovación de contrato.

Atacantes

Jáminton Campaz: después del interés del América de México por contar con sus servicios, el extremo izquierdo permaneció en Rosario Central, después de hablar con sus compañeros, encabezados por Ángel Di María, y la directiva del ‘Canaya’ decidió permanecer en el cuadro del interior de Argentina.

después del interés del América de México por contar con sus servicios, el extremo izquierdo permaneció en Rosario Central, después de hablar con sus compañeros, encabezados por Ángel Di María, y la directiva del ‘Canaya’ decidió permanecer en el cuadro del interior de Argentina. Jhon Córdoba: el delantero que se perdió el partido ante Suiza, por una lesión muscular ante Ghana, no sonó para cambiar de equipo en este mercado de fichajes. Permanecerá en el Krasnodar de Rusia, equipo en el cual tiene contrato hasta junio del 2024.

el delantero que se perdió el partido ante Suiza, por una lesión muscular ante Ghana, no sonó para cambiar de equipo en este mercado de fichajes. Permanecerá en el Krasnodar de Rusia, equipo en el cual tiene contrato hasta junio del 2024. Carlos Andrés Gómez: después de haber tenido menos minutos de lo que merecía, especialmente en ese partido ante Suiza, donde pudo entrar a ‘dar una mano’, el ‘Tinito’ la está ‘rompiendo’ en el Brasileirao, la Copa de Brasil y Copa Sudamericana con Vasco da Gama, es el jugador más importante del cuadro de Río de Janeiro y está expectante de o que será el doble duelo ante Independiente Santa Fe por la ‘Otra mitad de la Gloria’.

después de haber tenido menos minutos de lo que merecía, especialmente en ese partido ante Suiza, donde pudo entrar a ‘dar una mano’, el ‘Tinito’ la está ‘rompiendo’ en el Brasileirao, la Copa de Brasil y Copa Sudamericana con Vasco da Gama, es el jugador más importante del cuadro de Río de Janeiro y está expectante de o que será el doble duelo ante Independiente Santa Fe por la ‘Otra mitad de la Gloria’. Juan Camilo ‘Cucho‘ Hernández: tras ser uno de los suplentes de lujo de Néstor Lorenzo en el Mundial, el ‘Cucho’ retornó al Betis de España, es el hombre gol de Manuel Pellegrini, precisamente este viernes jugó 69 minutos en uno de los partidos más importantes de la temporada: de local ante Real Madrid.

tras ser uno de los suplentes de lujo de Néstor Lorenzo en el Mundial, el ‘Cucho’ retornó al Betis de España, es el hombre gol de Manuel Pellegrini, precisamente este viernes jugó 69 minutos en uno de los partidos más importantes de la temporada: de local ante Real Madrid. Luis Javier Suárez: en medio de los rumores por fichar con el Fenerbahce, algo que causó molestias en la afición del Sporting Club, y además un interés del FC Barcelona que no terminó en nada concreto, el goleador de la temporada pasada con el cuadro de Lisboa volvió enchufado con el gol y tras la para por el Mundial ya se ha reportado con 3 goles.

en medio de los rumores por fichar con el Fenerbahce, algo que causó molestias en la afición del Sporting Club, y además un interés del FC Barcelona que no terminó en nada concreto, el goleador de la temporada pasada con el cuadro de Lisboa volvió enchufado con el gol y tras la para por el Mundial ya se ha reportado con 3 goles. Luis Díaz: después de haber podido hacer un mejor Mundial, al ser el primero que jugaba, ya que solamente marcó 1 gol en 5 partidos, a ‘Lucho’ lo alcanzó a persuadir la Liga de Arabia Saudita, se habló de un interés en concreto del Al-Hilal, sin embargo desde Bayern Munich y el mismo futbolista negaron aceptar alguna oferta. El extremo derecho ya levantó su primera corona de la temporada, al ser campeón de la Supercopa de Alemania.

Lea también: