Joel Huiqui sobre enfrentar a Messi en la Campeones Cup: “Es un gran jugador, pero nos enfocamos en el título”

El técnico de Cruz Azul señaló que la prioridad ante Inter Miami será conseguir el campeonato y consolidar el trabajo del equipo

Joel Huiqui habla previo a enfrentar al Inter Miami | IMAGN IMAGES via Reuters

Cruz Azul tiene frente a sí la posibilidad de conquistar otro título y deberá hacerlo ante Inter Miami, equipo encabezado por Lionel Messi en la Campeones Cup. En la conferencia previa al encuentro, Joel Huiqui y Erik Lira hablaron sobre el significado de la final, la preparación para enfrentar al conjunto estadounidense y el momento que atraviesa el mediocampista después de que no se concretara su fichaje a Europa.

“Como bien sabemos, no está de más no hablar de él. Es un gran jugador, es la realidad, pero lo que a mí me interesa mucho es que el equipo sea consciente de lo que nos estamos jugando. Estamos jugándonos no solamente un título más, sino nuestra consolidación como institución”, señaló el entrenador.

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El técnico recordó el funcionamiento que mostró Cruz Azul durante buena parte de su partido anterior y consideró que la final servirá para darle continuidad al trabajo realizado.

“Creo que el partido pasado fueron casi 70, 80 minutos donde el equipo mostró muchas cosas muy importantes. Al final de cuentas nos costó el cierre, pero más allá de la oportunidad de enfrentarnos a un gran jugador, para mí creo que es la oportunidad de poder ganar el título y enfrentarnos a un gran equipo como este de Miami, es consolidar lo que hemos venido haciendo y sobre todo darle esa alegría a la gente”, explicó Huiqui.

El entrenador también detalló que Cruz Azul ya trabaja en el plan para contrarrestar las características de Inter Miami, desde su forma de atacar hasta la manera en que defiende. “Estamos planeando bien, como bien dices, qué hacer para contrarrestar lo que significa el rival, cómo juega, cómo ataca, cómo defiende y eso es parte del plan de partido”, comentó.

El técnico también habló sobre la recuperación del plantel después del Clásico Joven y explicó que el grupo llegó a Miami con la intención de preparar el encuentro.

“Más que uno desea al final de cuentas es parte del compromiso, a veces pasan estos casos, accidentes y bueno, hay que darle un poco vuelta a la página. El equipo está bien, ayer descansamos muy bien, descansamos en el hotel de México, hoy volvamos, vamos llegando, pero estamos tranquilos, conscientes obviamente de que mañana va a ser un gran partido para nosotros y sobre todo enfocados”, señaló.

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Para Huiqui, la final también representa una oportunidad para que Cruz Azul consiga otro campeonato. “Yo creo que el equipo sabe la dimensión del rival, la dimensión de la oportunidad de poder ganar otro título para Azul y hoy estamos muy felices de verlo ustedes obviamente y felices de poder tener otra oportunidad para poder ganar otro título. Yo creo que la institución se lo merece. El club merece este título y esperemos mañana poder ser dignos rivales para poder ganarlo y estar festejando con nuestra gente”, agregó.

Erik Lira habla de su fichaje que no se concretó

Erik Lira también compareció ante los medios y se refirió a la operación que no pudo concretarse para continuar su carrera en Europa. “Primero agradecimiento, agradecimiento total para Felipe y Carlos que voltearon a ver a Cruz Azul y en especial a mí, agradecerles y yo voy a seguir trabajando en lo mío”, explicó.

Lira reconoció que el intento de dar el salto al fútbol europeo también le permitió identificar aspectos que debe continuar desarrollando. “Me di cuenta de que capaz no me iba a alcanzar, me faltaban cosas, entonces voy a trabajar, estoy trabajando en ello y como digo siempre, si no fuera por Cruz Azul no podría estar donde estoy hoy ni podría ser lo que soy hoy en día”, señaló.

El futbolista aseguró que el hecho de que su salida no se concretara no modifica su compromiso con el conjunto celeste y aseguró que su atención está puesta en el partido por el título. “La verdad que me le debo a Cruz Azul. Estoy muy agradecido con la institución, con Joel, no porque esté acá, pero con Joel, con mis compañeros. O sea, englobo a todo Cruz Azul porque no quiero saltarme a una persona, pero estoy muy agradecido con ellos y viviendo el momento por algo no se dio lo que se tuvo que dar y hoy estoy acá”, afirmó.

Lira sobre enfrentar a Lionel Messi

El mediocampista también se refirió directamente a la posibilidad de enfrentarse a Messi. Para Lira, el duelo representa una oportunidad que forma parte de las experiencias que busca vivir como futbolista.

“Me genera una oportunidad, capaz y única en mi vida. Crecí viéndolo y era bueno, es para todos alguien muy importante en la historia del fútbol. Así que la veo como una oportunidad de enfrentarme a él y de esta vez ganarle, de esta vez ganarle y de esta vez sí respetarlo. Pero no vamos a dar ninguna pelota por perdida. Somos muy fuertes cuando estamos todos conectados y estamos buscando eso y estamos buscando historia”, declaró.

El jugador también aprovechó para referirse al futuro de la selección mexicana y a la llegada de Rafael Márquez al cuerpo técnico del representativo nacional. “Rafa Márquez, sabemos lo que es para el fútbol mexicano. Estoy seguro de que él está preparado y se está preparando cada día más para ser el mejor entrenador que supongo lo quiere ser y estoy muy, muy emocionado de que él sea el entrenador de la selección, que estoy seguro de que lo va a hacer muy bien”, señaló.

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