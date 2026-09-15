Este sería el salario de James Rodríguez en el Atlético Nacional; sale a la luz una cifra histórica

Aunque es una información que el club no ha hecho pública, hay versiones alrededor de una gran suma por sus servicios.

James Rodríguez, jugador de Atlético Nacional. – Vizzor Image.

James Rodríguez volvió al fútbol colombiano para vestir nuevamente la camiseta de Atlético Nacional, en una incorporación que generó gran expectativa entre los aficionados del club y del fútbol nacional. El mediocampista de 35 años regresó al país después de su paso por Minnesota United, de la MLS, y asumió el reto de convertirse otra vez en una de las principales figuras del campeonato.

Más allá de lo deportivo, uno de los temas que mayor interés ha despertado es el salario que recibirá el jugador. Aunque Atlético Nacional no ha divulgado oficialmente el valor de su remuneración, diferentes reportes han puesto sobre la mesa cifras millonarias que convertirían a James en uno de los futbolistas mejor pagados de la historia del fútbol colombiano. La llegada del capitán de la Selección Colombia también está acompañada por un contrato de duración considerable y por la expectativa de verlo nuevamente en acción en la Liga BetPlay Dimayor.

¿Cuánto ganará James Rodríguez en el Atlético Nacional? Esto sabemos

El salario de James Rodríguez en Atlético Nacional no ha sido confirmado oficialmente por el club. Sin embargo, diferentes versiones periodísticas han señalado que el futbolista tendría una remuneración base superior a los 1,5 millones de dólares por temporada, además de posibles incentivos relacionados con su rendimiento y los objetivos deportivos alcanzados. En Colombia también comenzó a circular una cifra mucho más elevada: cerca de 1.000 millones de pesos mensuales, lo que equivaldría aproximadamente a 12.000 millones de pesos al año. De confirmarse, se trataría de una remuneración extraordinaria para los estándares del fútbol profesional colombiano.

No obstante, esta última cifra ha sido cuestionada públicamente y no existe, hasta el momento, una confirmación oficial de Atlético Nacional que permita establecerla como el salario real del jugador. Por eso, la cifra de 1.000 millones de pesos mensuales debe entenderse como una versión difundida en distintos espacios y no como un dato contractual confirmado. Lo que sí está claro es que el regreso de James supone una operación económica de gran magnitud para el conjunto antioqueño.

El jugador llega además como agente libre, una condición que puede modificar considerablemente la estructura financiera de una negociación, ya que el club no debe pagar un traspaso a otra institución. En este tipo de operaciones, una parte importante de la inversión puede concentrarse en el salario, las primas y los incentivos acordados con el futbolista. James utilizará el número 23 durante esta nueva etapa con Atlético Nacional, con el objetivo de recuperar protagonismo en el fútbol colombiano y mantenerse como una alternativa para la Selección Colombia.

¿Por cuántas temporadas firmó James con el Verdolaga?

James Rodríguez firmó con Atlético Nacional un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2027. De esta manera, el mediocampista tendrá la posibilidad de permanecer en el club durante lo que resta de 2026 y buena parte del siguiente año. Su vinculación representa el regreso del futbolista a la Liga BetPlay después de varios años desarrollando su carrera en el extranjero. Antes de llegar a Minnesota United, James pasó por diferentes equipos de Europa y América, entre ellos Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Olympiacos y São Paulo.

Ahora, su desafío será adaptarse nuevamente al campeonato colombiano y aportar su experiencia internacional a un Atlético Nacional que espera competir por los principales objetivos de la temporada. La duración del contrato también abre la puerta para que James tenga continuidad en el proyecto deportivo del club y pueda disputar diferentes competencias durante los próximos meses.

La expectativa no está relacionada únicamente con sus números individuales. El mediocampista llega con la experiencia acumulada de haber disputado Mundiales, torneos europeos y partidos de alto nivel durante una extensa carrera profesional. Por ello, su incorporación se ha convertido en uno de los principales movimientos del fútbol colombiano en 2026.

¿Cuándo y dónde será el debut de James con el Atlético Nacional?

James Rodríguez fue incluido en la convocatoria de Atlético Nacional para el partido contra Internacional de Bogotá, correspondiente a la Liga BetPlay II-2026. El encuentro está programado para este miércoles 16 de septiembre, a partir de las 8:20 p.m., en el estadio El Campín de Bogotá. El compromiso corresponde a un partido adelantado de la decimotercera jornada del campeonato y podría marcar el regreso oficial de James al fútbol colombiano.

La presencia del mediocampista en la convocatoria no significa necesariamente que vaya a comenzar como titular. El jugador apenas lleva unos pocos entrenamientos con sus nuevos compañeros, por lo que existe la posibilidad de que el cuerpo técnico administre sus minutos y opte por utilizarlo progresivamente. En caso de ingresar al terreno de juego, James volvería a disputar un partido oficial en Colombia después de varios años de carrera internacional. Su debut será uno de los momentos más esperados de la jornada y permitirá conocer las primeras señales de su adaptación al esquema de Atlético Nacional.

La expectativa también estará puesta en su estado físico, su participación en el juego y la conexión que pueda establecer con los demás futbolistas del plantel. Por ahora, el único aspecto que permanece sin una cifra oficial es precisamente uno de los que más interés ha generado: su salario. Mientras Atlético Nacional no revele las condiciones económicas del contrato, las cantidades que circulan públicamente deberán considerarse estimaciones o versiones periodísticas, y no valores confirmados por el club.

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