90’s Pop Tour dará concierto gratis en Álvaro Obregón este 15 de septiembre: cartelera completa y horarios

JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín se presentarán gratis tras la ceremonia del Grito en la alcaldía

La celebración comenzará desde el mediodía | @90sPopTour

La alcaldía Álvaro Obregón tendrá una de las celebraciones gratuitas del 15 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México, con una programación que se extenderá desde el mediodía hasta después de la ceremonia del Grito de Independencia. El cierre estará encabezado por el 90’s Pop Tour, con JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín, además de una cartelera que incluye cumbia, mariachi, salsa, danzón y ballet folclórico.

Los festejos tendrán lugar en el Salón de Usos Múltiples y la zona de la explanada del complejo de la alcaldía, ubicada en Calle 10 esquina con Canario, colonia Tolteca. Las actividades comenzarán a las 12:00 horas del martes 15 de septiembre, mientras que el concierto del 90’s Pop Tour está programado para las 23:30 horas, después de la ceremonia cívica. La entrada será gratuita.

90’s Pop Tour en concierto el 15 de septiembre: ¿Qué artistas darán concierto en Álvaro Obregón?

JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín serán los representantes del 90’s Pop Tour que participarán en los festejos de Álvaro Obregón, de acuerdo con la cartelera difundida por la propia alcaldía y retomada por distintos medios. Su actuación está programada como el concierto que cerrará las actividades de la noche mexicana.

El espectáculo noventero, sin embargo, no será la única presentación musical del 15 de septiembre. La programación contempla desde el mediodía actividades culturales y diferentes propuestas musicales antes de llegar a la ceremonia del Grito.

La cartelera y los horarios anunciados para Álvaro Obregón son los siguientes:

12:00 horas: Ballet Folclórico Monart.

Ballet Folclórico Monart. 13:00 horas: Ballet Folclórico Alma Joven.

Ballet Folclórico Alma Joven. 14:00 horas: Ballet Folclórico Xquenda.

Ballet Folclórico Xquenda. 15:00 horas: exhibición de danzón.

exhibición de danzón. 16:00 horas: Rubén Santiago y La Salsabrosa.

Rubén Santiago y La Salsabrosa. 17:15 horas: Luis Cortés.

Luis Cortés. 18:15 horas: Heidy Infante y la Nueva Sonora.

Heidy Infante y la Nueva Sonora. 19:15 horas: Mariachi Palenque Show.

Mariachi Palenque Show. 20:50 horas: La Original Sonora Dinamita.

La Original Sonora Dinamita. 22:50 a 23:10 horas: ceremonia del Grito de Independencia, Himno Nacional y espectáculo de pirotecnia.

ceremonia del Grito de Independencia, Himno Nacional y espectáculo de pirotecnia. 23:30 horas: concierto del 90’s Pop Tour.

De esta manera, las actividades tendrán una duración superior a 11 horas antes de que comience el espectáculo principal del 90’s Pop Tour. También se contempla una proyección de cine mexicano en las instalaciones del Teatro de la Juventud como parte del programa cultural.

La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Wilder Gómez será otro de los actos principales, con una presentación prevista antes de la ceremonia cívica. El acceso a las actividades y conciertos es libre, por lo que no se requiere comprar un boleto para ingresar, aunque la entrada dependerá de la capacidad disponible.

¿Cómo llegar a la explanada de Álvaro Obregón y a qué hora empieza el concierto 90’s Pop Tour?

La celebración se realizará en el Salón de Usos Múltiples de la alcaldía Álvaro Obregón, en Calle 10 esquina con Canario, colonia Tolteca, código postal 01150, dentro de la zona donde se encuentran las instalaciones de la demarcación y el Teatro de la Juventud.

Para quienes viajen en transporte público, una de las opciones reportadas es utilizar la Línea 7 del Metro y descender en San Antonio. Desde esta estación se calcula un recorrido aproximado de 14 minutos a pie hacia la zona de Calle 10 y Canario. También existen alternativas desde estaciones como San Pedro de los Pinos o Mixcoac, para después continuar hacia la colonia Tolteca.

Es importante diferenciar los horarios: la verbena comenzará desde las 12:00 horas, pero el concierto del 90’s Pop Tour arrancará a las 23:30 horas. Antes, de las 22:50 a las 23:10 horas, se llevará a cabo el acto cívico por el aniversario de la Independencia de México.

Debido a que no habrá lugares numerados ni asientos reservados, quienes tengan como objetivo principal ver de cerca el espectáculo nocturno deberán considerar llegar con anticipación. Además, por tratarse de un evento masivo, pueden presentarse cierres y modificaciones en la circulación alrededor de la sede, por lo que el transporte público aparece como una alternativa para el traslado.

Grito de Independencia 2026: recomendaciones para asistir a los festejos patrios

Quienes planeen acudir a Álvaro Obregón deben considerar que se trata de una celebración gratuita y con una asistencia que puede aumentar considerablemente conforme se acerque la ceremonia del Grito y el concierto del 90’s Pop Tour. Por ello, la primera recomendación es llegar con varias horas de anticipación, principalmente para quienes buscan ubicarse cerca del escenario.

En caso de acudir con menores de edad, adultos mayores o personas con movilidad limitada, conviene establecer previamente un punto de reunión en caso de separación, identificar salidas y mantener al grupo localizado durante los momentos de mayor concentración de asistentes. También se recomienda conservar bajo vigilancia teléfonos, carteras y otras pertenencias personales.

Los asistentes deberán seguir los filtros y las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil. Entre los objetos señalados como restringidos para el acceso se encuentran armas, objetos punzocortantes, pirotecnia particular, envases de vidrio y bebidas alcohólicas provenientes del exterior.

También será importante planificar el regreso antes de acudir, ya que el show principal comenzará a las 23:30 horas y se extenderá después de la ceremonia del Grito. Quienes dependan del transporte público deberán consultar ese mismo día los horarios oficiales de servicio y posibles modificaciones relacionadas con las Fiestas Patrias.

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