Santa Fe agota el tanque ante Vasco Da Gama y se despide de la Copa Sudamericana

El ‘Cardenal’ no mostró su mejor cara en Río de Janeiro y sufrió la eficacia de los brasileños en Sao Januario.

Vasco Da Gama vs Santa Fe | MAURO PIMENTEL / AFP

En Río de Janeiro, Vasco Da Gama no falló ante la obligación de ser local y selló su clasificación ante Independiente Santa Fe por la revancha de cuartos de final. Tras igualar sin dianas en la ida, el ‘Gigante da Colina’ rindió tributo a la eficacia y se llevó el tiquete al bolsillo. Un 2-0 categórico marcó lo ocurrido en el juego.

Justo cuando Santa Fe se animó a atacar, Bruno Duarte (37′) puso en ventaja a los brasileños y marcó el camino de la victoria carioca. Como si fuera poco, David (65′) hizo sucumbir al equipo capitalino. Una vez más, para semifinales internacionales, el fútbol colombiano se queda sin representante.

El primer tiempo fue de escasas posibilidades de gol. Santa Fe no merecía ceder ventaja, pero los pequeños errores marcaron la diferencia. En términos generales, la escuadra de Repetto genero más peligro, pero le costó no convertir en su momento.

La contienda tomó ritmo después de los diez minutos. El local tuvo más la pelota, pero Santa Fe, a la suya, le apostó a las transiciones rápidas de defensa a ataque. Desde las bandas tejió acciones que encendieron las sirenas en el arco de Leo Jardim.

Preciso el golero del ‘Gigante de la Colina’ le salvó un disparo de mucho peligro a Rodallega, a quemarropa, aprovechando un centro con pie zurdo de Helibelton. Al rato, Hugo Rodallega cobró un tiro libre de costado al tejado de la portería, además de que Christian Mafla lanzó un centro que se fue cerrando y pegó en el primer palo.

Un tributo a la eficacia

Eso no fue suficiente. A los 37′, en la única llegada clara, Bruno Duarte festejó tras convertir el gol de los brasileños. José Luis Rodríguez, de bárbara técnica con su pie derecho, lanzó un centro para que el delantero se le anticipara a Daniel Torres, de muy flojo partido. La efectividad en este tipo de juegos es crucial: si no aciertas, te marcan y vas a casa.

Para el complemento, ni los cambios surtieron efecto en el ‘Cardenal’. La reacción tras la desventaja fue tímida, tenue, sin ser el equipo rebelde que visitó el Monumental de Buenos Aires. Lo pagó muy caro el equipo colombiano, ya que David alargó la cuenta y dejó en ‘jaque mate’ a los de Repetto.

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David sentenció la llave

Se repetía el patrón. Atacando el costado de Mafla, el ‘Puma’ Rodríguez lanzó otra memorable pelota de botín derecho al área que fue capitalizada por el recién ingresado. David tocó la primera pelota del juego, con golpe de cabeza, dejando sin posibilidades a Mosquera Marmolejo. Llamó mucho la atención lo solo que quedó, teniendo en cuenta que Olivera debía referenciarlo mejor.

Santa Fe termina a la “maldita sea”. Apresurado y consciente de que se le iba la posibilidad de batallar, atropelló la pelota y se quedó sin tanque. Vasco Da Gama confirmó su tiquete a la siguiente fase, confirmando que es un equipo de copas. No le va bien en el Brasileirao, pero al menos planta cara en los otros frentes. El ‘Cardenal’, por su parte, tendrá que pensar en lo doméstico para cerrar el año.

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