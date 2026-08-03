Costa Rica vs Haití en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Costa Rica Haití, Premundial sub 20, en vivo y en directo | Claro Sports

La Selección Sub-20 de Costa Rica y Haití se enfrentarán por los cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026, en un partido que definirá uno de los clasificados al próximo Mundial de la categoría. El encuentro se disputará este martes 4 de agosto en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, con ambos equipos buscando avanzar a la siguiente ronda y asegurar uno de los boletos mundialistas disponibles para Concacaf.

Costa Rica llega a esta instancia después de finalizar como segundo lugar de su grupo con seis puntos. El equipo dirigido por Randall Row consiguió victorias ante Guatemala (1-0) y Antigua y Barbuda (4-1), mientras que cayó frente a México por 2-0. La Tricolor buscará mejorar algunos aspectos mostrados durante la fase inicial y conseguir un triunfo que le permita avanzar a las semifinales y confirmar su clasificación al Mundial Sub-20 de 2027.

Haití también alcanzó los cuartos de final tras sumar seis unidades en la fase de grupos. El conjunto caribeño inició el torneo con una derrota frente a Estados Unidos por 3-0, pero luego logró recuperarse con triunfos ante Cuba (3-2) y El Salvador (2-1). Ahora intentará superar a Costa Rica y conseguir una nueva participación mundialista en la categoría, en un duelo donde ambos equipos se juegan su futuro en el torneo.

Costa Rica vs Haití en vivo: fecha y horario del partido del Premundial sub 20 Concacaf

El partido entre Costa Rica y Haití se disputará el martes 4 de agosto a las 16:30 horas en el estadio Universitario BUAP, en la ciudad de Puebla, México.

¿Dónde ver en vivo el Costa Rica vs Haití del Premundial sub 20? Canales de TV y streaming

El encuentro entre Costa Rica y Haití se podrá seguir en vivo a través de Disney+ en tierras chapinas. Además, en Estados Unidos, los derechos televisivos los tienen FS2, FOX Soccer Plus y Tubi en idioma inglés mientras que TUDN y ViX+, en español.

Costa Rica vs Haití en vivo: ¿Cómo llegan los equipos al partido de Premundial sub 20 Concacaf?



Costa Rica llega al duelo ante Haití por los cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 después de completar una fase de grupos con seis puntos. La Tricolor comenzó con una victoria 1-0 frente a Guatemala, luego cayó 2-0 ante México y cerró la primera ronda con un triunfo 4-1 sobre Antigua y Barbuda, resultado que le permitió avanzar como uno de los mejores segundos lugares.

Por su parte, Haití también acumuló seis unidades en el Grupo A: perdió en su estreno contra Estados Unidos, pero se recuperó con victorias ante Cuba y El Salvador para conseguir su clasificación. Ambos equipos llegan con el objetivo de alcanzar las semifinales, instancia que además otorgará al ganador un boleto al Mundial Sub-20 de 2027.

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