¡Oficial! Vozinha firma con Colo Colo y se convierte en refuerzo del Cacique

El portero de Cabo Verde selló su contrato con el club chileno, utilizará el dorsal 29 y será presentado en el Estadio Monumental

Vozinha firma contrato con el Colo Colo | @ColoColo

Vozinha se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo Colo después de firmar su contrato junto al presidente del club, Aníbal Mosa. La institución chilena confirmó este lunes 3 de agosto la operación mediante sus redes sociales: “¡Vozinha ya es del Cacique! Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo”.

El portero llegó a Chile durante la noche del domingo, realizó los exámenes médicos y posteriormente acudió al Estadio Monumental para completar su incorporación. El vínculo inicial será por seis meses y contempla la posibilidad de extenderse durante un año más.

¡Vozinha ya es del Cacique! ✍🏻⚪️⚫️



Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. 🤟🏻🤍🖤



¡Bienvenido a la familia colocolina! ⚽️



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Vozinha is now a Cacique player! ✍🏻⚪️⚫️



Alongside our… pic.twitter.com/JSjuwYQIOc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Josimar José Évora Dias, nombre completo del arquero, llega como agente libre después de militar durante dos temporadas con el Deportivo Chaves, equipo de la Segunda División de Portugal. A sus 40 años, se incorpora al plantel dirigido por Fernando Ortiz para competir durante la segunda parte de la temporada 2026.

El futbolista tomó relevancia internacional durante la Copa Mundial de 2026, en la que defendió la portería de Cabo Verde. Vozinha fue pieza importante en los empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudita, además de jugar los dieciseisavos de final contra Argentina, partido que se resolvió 3-2 durante el tiempo extra.

Colo Colo también definió el número que utilizará su nuevo guardameta. Vozinha portará el dorsal 29, debido a que los números relacionados habitualmente con la portería ya están ocupados dentro del plantel por Fernando de Paul, Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional autorizó que el arquero utilice el nombre “Vozinha” en la espalda de su camiseta en lugar de su apellido. Esta determinación permitirá que el club comercialice la indumentaria con el apodo con el que el jugador es identificado internacionalmente.

En el plano deportivo, Vozinha se sumará a una posición en la que Gabriel Maureira ha tenido la titularidad. El caboverdiano deberá competir por minutos con los demás porteros del plantel en un equipo que marcha en el primer lugar de la Liga de Primera de Chile con 42 puntos.

El arquero tendrá sus primeras sesiones de entrenamiento con Colo Colo antes de ser presentado oficialmente en el Estadio Monumental. Su incorporación representa el primer refuerzo del equipo para los compromisos del segundo semestre, entre los que aparece el Superclásico frente a Universidad de Chile.

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