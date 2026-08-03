¡Imparable! Mayra Gaviria conquista el oro en lanzamiento de martillo en Santo Domingo 2026

Con el mejor registro en los lanzamientos, la atleta cafetera se subió a lo más alto del podio.

Mayra Gaviria, atleta colombiana | IDRD

El deporte base colombiano tiene su primer festejo dorado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Después de una semana muy fructífera, ahora llegaba el turno del atletismo. La primera prueba con gran sabor para Colombia fue el lanzamiento de martillo, donde Mayra Gaviria hizo los honores.

La atleta cafetera tuvo el puntaje más alto en la tarde de este lunes. El Estadio Olímpico Félix Sánchez albergó la prueba, viendo consagrarse a Gaviria después de lanzamientos muy poderosos, que la llevaron a tomar su lugar en la parte alta del podio.

Con todos los intentos superiores a los 60 metros, la cafetera firmó un 67.59 en su tercer intento, la cual pudo derivar en la presea dorada al tornarse inalcanzable. Colombia sumó otra medalla de vital importancia, seguido del papel de Venezuela y Cuba para completar el podio de la prueba.

Gaviria, con su marca de 67.59, rebasó los 66.17 de Rosa Rodríguez (VEN) en la competencia. Así mismo, el bronce fue adjudicado para Yaritza Martínez (CUB), pues alcanzó los 65.90 en su lanzamiento clave.

Así fue configurándose una gran actuación para el atletismo colombiana en Santo Domingo 2026. Un deporte base esperanzador, recordando que Eider Arévalo pudo llevarse el metal plateado en la media maratón de marcha.

Resultados del lanzamiento de martillo

Mayra Gaviria – Colombia – 67.59 Rosa Rodríguez – Venezuela – 66.17 Yaritza Martínez – Cuba – 65.90 Elvia Canela – México – 63.56 Paola Bueno – México – 62.94 Yarielis Torres – Puerto Rico – 60.63 Yenniver Veroes – Venezuela – 60.55 María Soto – El Salvador – 46.00

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