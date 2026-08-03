Hora de demostrar: Camilo Durán debuta con el Celtic

El delantero colombiano Camilo Durán debutó oficialmente con la camiseta del Celtic de Escocia en la liga local.

Camilo Durán debutó oficialmente | @CelticFC

Camilo Durán ya se viene ganando los corazones de todos los hinchas del Celtic de Escocia. El delantero que antes jugaba en el Qarabag de Azerbaiyán disputó todos los partidos de pretemporada con su equipo y en todos anotó. Ahora, llegó el momento de debut en competencia oficial.

La primera jornada de la liga escocesa, Celtic recibió en su casa, el Celtic Park, a Dundee. Con un solitario gol de Benjamin Nygren asistido por Kieran Tierney, los locales lograron comenzar la temporada con un triunfo. Por su parte, el colombiano Camilo Durán fue titular como extremo por derecha.

El próximo reto de los dirigidos por el norirlandés Martin O’Neil será la vista al Kilmarnock el domingo 9 de agosto. El nuevo equipo del ‘cafetero’ llega como el vigente campeón del fútbol de Escocia y afrontará los playoffs de la UEFA Champions League 2026-2027.

Así le fue a Camilo Durán en el debut oficial con Celtic

Camilo Durán fue titular y disputó 77 minutos en el partido entre Celtic y Dundee. El colombiano no tuvo un rendimiento destacado como en los partidos de pretemporada, pero respondió en su primer juego por competencia oficial. Apenas comienza el certamen y se notó la falta de soltura de los jugadores.

32 de 37 pases acertados, un pase en el último tercio, 100 % de efectividad en sus pases largos, dos de cinco regates completados, un despeje y seis recuperaciones, fueron los números del delantero de 24 años. Uno de los futbolistas llamados a integrar la renovación de la Selección Colombia.

Camilo Durán realizó una pretemporada donde se reportó con tres goles y una asistencia en tres partido jugados. Una auténtica pincelada de lo que puede llegar a aportar el nacido en Santa Marta. Será cuestión de tiempo para evidenciar el auténtico impacto de este joven colombiano en su nuevo club.

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