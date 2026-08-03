América acelera por Jáminton Campaz: ya presentó una oferta y busca cerrar a su tercer refuerzo

Las Águilas ya iniciaron contactos con Rosario Central y el entorno del colombiano, cuyo contrato termina en diciembre, para intentar cerrar su fichaje

Las Águilas buscan un refuerzo mundialista | Imago 7

Por: Esteban Garrido

El América continúa moviéndose en el mercado de fichajes para fortalecer el plantel de Guillermo Almada y las próximas horas podrían resultar determinantes en la búsqueda de su tercer refuerzo rumbo al Apertura 2026.

Tras concretar las incorporaciones de Óscar Perea y Edwin Cerrillo, el conjunto de Coapa ha puesto la mira en el colombiano Jáminton Campaz, actual futbolista de Rosario Central, quien se ha convertido en uno de los principales objetivos de la directiva azulcrema para reforzar el ataque.

Claro Sports pudo saber que el América ya estableció contacto tanto con el entorno del jugador como con Rosario Central para comenzar a dar forma a la operación. Incluso, el club mexicano ya habría presentado una oferta formal con la intención de agilizar las negociaciones y cerrar el traspaso en los próximos días.

Uno de los factores que podría facilitar la operación es la situación contractual del futbolista. Campaz finaliza su vínculo con Rosario Central en diciembre de este año, por lo que el club argentino también enfrenta la posibilidad de perderlo sin recibir una compensación económica si no renueva y decide salir como agente libre en enero.

El extremo colombiano, de 25 años, se ha consolidado como una de las figuras del futbol argentino gracias a su desequilibrio por las bandas, velocidad y capacidad para generar peligro en el último tercio del campo. Además, es un habitual convocado por la selección de Colombia, con la que ya suma 13 partidos internacionales y dos anotaciones.

¿De qué juega Jáminton Campaz?

Campaz se desempeña principalmente como extremo por izquierda, aunque también puede jugar por el sector derecho o incluso moverse como mediapunta cuando el sistema lo requiere. Destaca por su habilidad en el uno contra uno, explosividad, cambio de ritmo y capacidad para llegar al gol, cualidades que encajan en la idea ofensiva de Guillermo Almada.

En caso de concretarse su llegada, el América contaría con un abanico importante de opciones por los costados del ataque, conformado por Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Isaías Violante, Óscar Perea y el propio Campaz, lo que incrementaría la competencia interna y las variantes ofensivas del equipo.

Los números de Jáminton Campaz

Desde su llegada a Rosario Central, Campaz ha disputado 136 partidos, en los que registra 21 goles y se ha convertido en una pieza clave del conjunto rosarino. Previamente, con Deportes Tolima también marcó 21 tantos, rendimiento que le abrió las puertas del futbol internacional y de la selección colombiana.

Por ahora, el fichaje aún no está cerrado. Sin embargo, las negociaciones ya están en marcha, existe una oferta formal sobre la mesa y el América buscará aprovechar la situación contractual del jugador para intentar concretar una incorporación que reforzaría una de las zonas donde Guillermo Almada pretende tener mayor profundidad de cara al nuevo torneo.

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