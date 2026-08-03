Leonai Souza, a punto de llegar a Millonarios: ¿quién es el volante brasileño?

El volante coincidió con Fabián Bustos en su paso por el Barcelona de Guayaquil, donde se convirtió en un destacado protagonista.

Leonai Souza, cerca de Millonarios | Ettore Chiereguini/AGIF vía AFP

Millonarios está cercano a ponerle fin a su libro de pases. El ‘Embajador’ ha pasado por tragos muy amargos en el último tiempo, por lo que no le uqeda de otra que luchar por el título de Liga. Arrancó mal, cayendo de local ante Bucaramanga, pero pudo cuadrar caja en Barranquilla al llevarse un triunfazo contra Junior.

Mientras tanto, en la búsqueda de más nombres para ir cerrando el libro de pases, Fabián Bustos pidió un volante más para reforzar las filas del ‘Embajador’. Un viejo conocido para el timonel argentino es el elegido: de hecho, si todo sale bien en los chequeos médicos, no tardará en ser anunciado como nuevo jugador del club.

Se trata de Leonai Souza. De acuerdo con el periodista Guillermo Arango, ya es cuestión de detalles para el anuncio oficial por los servicios del volante. El brasileño llegará como agente libre a la plantilla que dirige Bustos, hombre que lo conoce muy bien tras dirigirlo en el pasado.

🇧🇷 Ⓜ️ El mediocampista de primera línea brasileño Leonai Souza (31) se encuentra realizando exámenes médicos con @MillosFCoficial. Una vez los supere, firmará contrato con el club. pic.twitter.com/iKz3gYRCHV — Guillermo Arango (@guilloarango) August 3, 2026

¿Quién es Leonai Souza?

El volante de 31 años viene de la Série B en Brasil, pues militó en el Náutico y logró una buena regularidad en el último tiempo. El nacido en Pontal, valorado por un millón de euros (según Transfermarkt), oficia como volante mixto o incluso mediocentro defensivo. Entraría a competir en el puesto con nombres como Mateo García.

Canterano del Taquaritinga paulista, recaló en clubes como el Comercial-SP, Plaza Colonia de Uruguay, Barcelona de Ecuador y recientemente el Náutico, donde no duró mucho tiempo. Si Bustos lo pidió, seguro es para ser protagonista en el once de los capitalinos.

En Brasil disputó 10 compromisos en total (445 minutos) en los últimos meses. Su mejor versión fue en el Barcelona, elenco con el que logró registros de un gol y seis asistencias en 118 partidos. Fue partícipe en Copa Libertadores y el torneo local, dejando una buena recordación.

El lunar va hacia las lesiones, que posiblemente frenaron el buen nivel que mostraba Souza en algunos campeonatos. Sin embargo, llega con presente al ‘Embajador’, que tendrá un duelo de suma importancia ante Pasto, por la tercera fecha en El Campín, el próximo martes 4 de agosto.

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