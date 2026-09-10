Peloteando, en vivo | Jueves 10 de septiembre

La agenda deportiva del día reúne al Tricolor, Liga MX, Champions League, béisbol mexicano y el regreso de la NFL

Este jueves 10 de septiembre no te pierdas una nueva edición de Peloteando, donde tendremos toda la información deportiva del momento con el análisis de los temas que marcan la agenda nacional e internacional. La emisión estará enfocada en la previa de la presentación de Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, el inicio de una nueva etapa para el Tricolor y los retos que tendrá el estratega rumbo al próximo proceso mundialista.

Además, en Peloteando revisaremos los movimientos de la Liga MX con los posibles refuerzos de los equipos más importantes del país. Hablaremos del panorama de América y la opción de Santiago Ramos, así como las incorporaciones de Tigres con Emiliano Gómez y la situación alrededor de Guillermo ‘Memote’ Martínez. También repasaremos lo ocurrido en la Champions League y las historias que dejó el arranque del torneo europeo.

La agenda del programa también incluye el análisis de la Serie del Rey y el inicio de la temporada 2026 de la NFL, con los partidos y protagonistas que comienzan el camino rumbo al Super Bowl. Conéctate en vivo a Peloteando a través de Claro Sports y disfruta de la información, el debate y el análisis de todos los temas que están marcando el mundo del deporte.

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