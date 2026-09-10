Comunicaciones toca fondo: un arranque que enciende las alarmas

Los Cremas suman apenas 7 puntos de 24 y ya perdieron cinco partidos

Comunicaciones perdió con Marquense en el debut de Montoya | @CremasOficial

Comunicaciones atraviesa un momento crítico en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Apenas se han disputado ocho jornadas de la nueva temporada y los Cremas solamente consiguieron 7 de los 24 puntos disponibles, después de sumar dos victorias, un empate y cinco derrotas. La última caída fue el 0-2 ante Deportivo Marquense en el estadio Cementos Progreso, resultado que profundizó una crisis que ya provocó un cambio de entrenador.

Los únicos triunfos del conjunto albo llegaron como local ante San Pedro, por la segunda jornada, y Malacateco, en la cuarta fecha. El otro punto lo consiguió en el empate frente a Deportivo Suchitepéquez durante el estreno del campeonato. Desde entonces, Comunicaciones no encontró regularidad y fue acumulando resultados negativos que lo alejaron rápidamente de los primeros puestos.

Los números de la crisis de Comunicaciones

La primera derrota llegó frente a Aurora, que se impuso 3-1 en el Cementos Progreso en un encuentro en el que los Cremas figuraron administrativamente como visitantes. Después apareció el 2-0 sufrido ante Antigua GFC en el estadio Pensativo y, posteriormente, el golpe del Clásico Nacional, con la derrota 1-0 frente a Municipal.

Ese encuentro terminó siendo determinante para el futuro del equipo. Marco Antonio Figueroa, quien había conseguido evitar el descenso en la temporada anterior, recibió fuertes cuestionamientos desde las gradas y posteriormente decidió renunciar al cargo. Comunicaciones quedó entonces de manera interina en manos de Kevin García para afrontar el partido de la séptima jornada frente a Mixco.

Los Cremas empataron 1-1 aquel encuentro en el estadio Santo Domingo de Guzmán, pero un error terminó costándoles incluso el punto conseguido en cancha. Comunicaciones utilizó simultáneamente a seis futbolistas extranjeros e infringió la regla 6+5, que permite un máximo de cinco dentro del terreno de juego. Como consecuencia, perdió administrativamente el partido por 3-0.

Roberto Montoya tampoco pudo frenar la caída

La dirigencia buscó iniciar una nueva etapa con la contratación del mexicano Roberto Montoya, pero su estreno tampoco consiguió cambiar la dinámica. Marquense se impuso 2-0 este miércoles con goles de Fernando Escalante y Francisco Grande, en un encuentro que Comunicaciones terminó con nueve futbolistas por las expulsiones de Omar Duarte y Agustín Vuletich.

La derrota dejó además un dato (extraído de Emisoras Unidas) que refleja la magnitud del golpe: Marquense llevaba más de 15 años sin derrotar a Comunicaciones como visitante. Su anterior victoria en esa condición había sido el 16 de abril de 2011, también en el Cementos Progreso, cuando se impuso 4-2 con un triplete de Jhony Ruiz. Quince años después, los Leones Amarillos del Occidente volvieron a celebrar en territorio crema.

Así, Comunicaciones llega a la recta final de la primera vuelta con apenas 7 puntos de 24 posibles y cinco derrotas en ocho jornadas. El margen para reaccionar comienza a reducirse y el primer desafío para Montoya será cortar la mala racha este domingo, cuando los Cremas visiten a Cobán Imperial por la novena fecha del Apertura 2026.

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