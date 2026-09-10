Roberto Montoya asume el difícil momento de Comunicaciones

Fea derrota ante Deportivo Marquense en su estreno como DT de los Cremas.

Comunicaciones perdió con Marquense en el debut de Montoya | @CremasOficial

Roberto Montoya tuvo un estreno complicado como entrenador de Comunicaciones, luego de la derrota 2-0 ante Deportivo Marquense por la octava jornada del Torneo Apertura 2026. El técnico mexicano reconoció las dificultades que atravesó su equipo, especialmente después de sufrir dos expulsiones, y aseguró que ahora el objetivo será recuperarse para comenzar a salir del mal momento.

El partido se condicionó para los Cremas con las expulsiones de Omar Duarte y Agustín Vuletich. Montoya explicó que las tarjetas rojas obligaron a modificar lo preparado: “Es difícil porque el plan de juego cambia por las circunstancias, pero es parte del partido”, declaró en palabras recogidas por Guatefutbol. El entrenador agregó que, después de quedarse inicialmente con diez futbolistas, intentaron mantener el orden defensivo y buscar oportunidades para llegar al empate.

“Con uno menos el planteamiento era asegurar atrás y buscar el gol, pero después llega la otra expulsión y después es difícil”, señaló Montoya, quien igualmente destacó el esfuerzo realizado por sus dirigidos. El mexicano evitó utilizar las circunstancias del encuentro como una excusa y rápidamente trasladó su atención hacia la delicada situación que atraviesa Comunicaciones.

Montoya ya piensa en Cobán Imperial

El nuevo entrenador crema dejó un mensaje claro después de comenzar su ciclo con una derrota. “Ahora viene afrontar esto, darle vuelta a la página, pensar en lo que viene y es algo que hay que poner la cara, haciéndolo con mucha responsabilidad”, afirmó. Montoya asumió el equipo en medio de una racha negativa y tendrá poco tiempo para trabajar antes de su siguiente compromiso.

Comunicaciones visitará a Cobán Imperial por la novena jornada y Montoya considera que ese partido puede convertirse en una oportunidad para comenzar la recuperación. “Hay que recuperarnos y trazar el plan de juego de lo que se vendrá en Cobán, ellos están en una situación complicada”, explicó el entrenador.

El objetivo inmediato está definido. “Lo que planteamos es salir de esta racha negativa. Hay que estar unidos”, sentenció Montoya, quien también adelantó que analizará el video del partido ante Marquense para corregir los errores. Después de un debut adverso, el mexicano tendrá ahora su primera oportunidad de conseguir un resultado positivo y empezar a cambiar el rumbo de Comunicaciones en el Apertura 2026.

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