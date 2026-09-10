Francia retira su apoyo a Gianni Infantino para la reelección en la FIFA

El proyecto para abrir activos comerciales del Mundial a capital privado detonó nuevas exigencias de transparencia dentro del fútbol europeo

La FFF retira su apoyo a Gianni Infantino ante la FIFA | Reuters

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) retiró su respaldo a Gianni Infantino de cara a la elección presidencial de la FIFA que se celebrará el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. El Comité Ejecutivo de la federación tomó la decisión por unanimidad este jueves 10 de septiembre, después de haber apoyado inicialmente la continuidad del dirigente al frente del organismo.

El cambio de postura se produce poco más de dos meses después de que Francia manifestara su respaldo a Infantino el pasado 29 de junio. La FFF explicó que desde entonces se presentaron una serie de acontecimientos relacionados con la gobernanza de la FIFA que modificaron las condiciones bajo las cuales había decidido apoyar su candidatura para un nuevo periodo.

Uno de los puntos señalados por la federación francesa fue el proyecto FIFA Forward Enterprise, impulsado durante el verano para crear una sociedad que concentraría activos comerciales de la FIFA, incluidos derechos relacionados con la Copa del Mundo, y permitiría la entrada de inversionistas externos. El plan contemplaba captar alrededor de 4 mil 200 millones de dólares mediante capital privado.

La propia FIFA defendió inicialmente la propuesta al señalar que se encontraba en una fase de consulta y que cualquier movimiento tendría que recibir la aprobación de sus federaciones miembro y del Consejo de la FIFA. Infantino sostuvo que los recursos generados permitirían aumentar la inversión destinada al desarrollo del fútbol, aunque el proyecto terminó por ser retirado a inicios de agosto tras la oposición de distintos sectores.

Para la Federación Francesa, la cancelación de ese proyecto no cerró el debate. El organismo encabezado por Philippe Diallo considera que las decisiones relacionadas con el futuro comercial de la FIFA requieren información para las federaciones, procesos de consulta y mecanismos de decisión que permitan conocer cómo se administran los recursos y los derechos de sus competiciones.

La postura de Francia se suma a la de distintas federaciones europeas que durante las últimas semanas dejaron de respaldar a Infantino. La UEFA también ha mantenido diferencias con la dirigencia de la FIFA y participó en la oposición al proyecto de inversión privada, aumentando la discusión dentro del fútbol europeo sobre el modelo de gestión del organismo internacional.

Infantino anunció desde mayo que buscará continuar como presidente de la FIFA en las elecciones de 2027. El dirigente ocupa el cargo desde febrero de 2016 y, hasta ahora, es el único candidato conocido para la votación que tendrá lugar durante el 77 Congreso de la FIFA en Rabat. La retirada del apoyo francés no impide su participación, pero reduce los respaldos que había reunido dentro de Europa.

La FFF adelantó que comenzará una ronda de consultas con representantes franceses e internacionales para elaborar propuestas relacionadas con la gobernanza de la FIFA. Francia plantea trabajar con confederaciones, federaciones, jugadores y aficionados en temas como transparencia, independencia y toma de decisiones, asuntos que ahora forman parte del escenario rumbo a la elección presidencial de marzo de 2027.

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