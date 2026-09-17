Peloteando, en vivo | Jueves 17 de septiembre

Peloteando analiza los temas que marcan la agenda deportiva: fútbol internacional, selección mexicana y el Clásico Nacional

Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, inicia con el análisis de una jornada llena de protagonistas. Inter Miami y Lionel Messi se quedaron con la Campeones Cup tras vencer a Cruz Azul, en una final donde el equipo de la MLS volvió a levantar un título ante un club de la Liga MX.

La actividad de los mexicanos en Europa también toma protagonismo con Armando “Hormiga” González, quien tuvo un debut destacado en la UEFA Europa League al marcar en su primer partido con el Olympiacos. Además, revisamos las novedades de la Selección Mexicana, luego de confirmarse que Julián Quiñones y Raúl Jiménez serán bajas para el debut de Rafael Márquez al frente del Tricolor por lesión.

La Liga MX se prepara para uno de sus partidos más esperados del torneo: el Clásico Nacional entre América y Chivas. En Peloteando analizamos las declaraciones de Carlos Álvarez previo al duelo, quien aseguró estar preparado para la posibilidad de debutar en este encuentro, además del objetivo del Guadalajara de recuperar el liderato del Apertura 2026.

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