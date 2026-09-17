Guerra de filosofías en el Clásico Nacional: América y sus refuerzos chocan ante las Chivas y sus jóvenes

Las Águilas apuestan por sus incorporaciones internacionales; mientras Chivas responde con jóvenes mexicanos que viven un buen momento

Clásico de filosofías en el Apertura 2026. | Claro Sports.

El Clásico Nacional entre América y Chivas tendrá un ingrediente especial más allá de la rivalidad histórica entre ambos clubes. El partido del próximo sábado pondrá frente a frente dos modelos distintos dentro del fútbol mexicano: por un lado,Las Águilas con una plantilla construida a partir de incorporaciones nacionales e internacionales, y por el otro, un Guadalajara que apuesta por su filosofía de competir únicamente con futbolistas mexicanos y el desarrollo de sus fuerzas básicas.

La cancha del Estadio Azteca será el escenario de un nuevo capítulo entre dos instituciones con formas diferentes de entender la construcción de un equipo. Mientras América llega con la posibilidad de presentar a varios de sus refuerzos recientes, Chivas atraviesa un momento donde sus jóvenes surgidos de cantera han tomado protagonismo y se han convertido en piezas importantes para Gabriel Milito.

América y la apuesta por los refuerzos: nuevas caras para enfrentar a Chivas

Los últimos fichajes ya están disponibles | @ClubAmerica

Las Águilas llegan al Clásico Nacional con la posibilidad de darle minutos a sus últimas incorporaciones. Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo ya fueron registrados ante la Liga MX y están habilitados para debutar, luego de completar los trámites correspondientes para poder participar en el torneo.

Los dos defensores representan nuevas alternativas para Guillermo Almada, especialmente después de que América reforzara una zona defensiva que buscaba más competencia interna. Santiago Bueno utilizará el dorsal 14, mientras que Santiago Ramos portará el número 15 con el conjunto azulcrema.

Ramos Mingo aparece como una de las opciones con más posibilidades de iniciar ante Chivas debido al ritmo competitivo que adquirió durante su paso por Bahía de Brasil. El argentino acumuló minutos antes de llegar a México, una situación que podría favorecer su adaptación inmediata al esquema del entrenador americanista.

Por su parte, Santiago Bueno ya tuvo sus primeros entrenamientos con el equipo y comenzó el proceso de integración con sus nuevos compañeros. El defensor uruguayo participó en las prácticas de América durante la visita de Rafael Márquez, técnico de la Selección Mexicana, al conjunto azulcrema.

La lista de posibles debuts no termina ahí. El español Carlos Álvarez también podría tener sus primeros minutos como jugador del América frente al Rebaño Sagrado, una posibilidad que el propio futbolista ibérico reconoció como una motivación.

“Me motiva mucho porque creo que puedo aportar cosas y voy a estar preparado por si el míster decide darme la oportunidad de debutar y poder ayudar al equipo”, explicó Álvarez en entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio.

El mediocampista llegó procedente del fútbol español y explicó que eligió a América por el proyecto deportivo. “Vengo al mejor equipo de México, al que más ha ganado y vengo con ganas de ganar títulos y aportar al equipo”, señaló.

Con las incorporaciones de Carlos Álvarez, Óscar Perea, Miguel Borja, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo y Edwin Cerrillo, América reforzó diferentes zonas de su plantilla para competir en el Apertura 2026.

Chivas y la identidad mexicana: una generación que toma protagonismo

Camberos y Sandoval lideran al Rebaño. | Imago7

Del otro lado aparece un Guadalajara que mantiene su filosofía histórica de jugar únicamente con futbolistas mexicanos. En el Apertura 2026, esa apuesta comienza a reflejarse con una generación de jugadores jóvenes que han encontrado espacio dentro del primer equipo.

Uno de los nombres destacados es Santiago Sandoval, atacante rojiblanco que se convirtió en una de las apariciones importantes del torneo. El delantero suma tres goles en cinco partidos disputados, cuatro de ellos como titular, incluyendo un doblete ante Pumas que confirmó su presencia dentro del esquema de Gabriel Milito.

Sandoval llegó al primer equipo después de destacar en procesos juveniles con la Selección Mexicana y en el Premundial Sub 20, donde compartió generación con otros futbolistas considerados para el futuro del Tricolor.

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De hecho, otro elemento destacado en selecciones menores y que ha ganado protagonismo es Hugo Camberos, uno de los jóvenes surgidos de la cantera de Chivas. El extremo ha participado en cinco encuentros del Apertura 2026, todos como titular, acumulando 318 minutos de actividad.

Aunque todavía no registra goles en el torneo, su capacidad para generar peligro por las bandas lo mantiene como una de las alternativas ofensivas del conjunto rojiblanco. Además, su proceso en selecciones juveniles lo coloca como uno de los futbolistas que podrían ampliar las opciones de México rumbo a los próximos ciclos.

A ellos se suma Roberto ‘Piojo’ Alvarado, uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del plantel. El atacante viene de hacer una gran Copa del Mundo, donde llamó la atención del fútbol ruso, pero, al quedarse en Chivas, mantiene un papel importante en el funcionamiento ofensivo de cuadro rojiblanco, con ocho partidos disputados, todos como titular, además de cuatro goles y dos asistencias en el Apertura 2026.

Dos filosofías frente a frente en el Clásico Nacional

El América vs Chivas representará algo más que un partido por puntos. Será un enfrentamiento entre dos modelos que han marcado la historia del fútbol mexicano.

América llegará con la posibilidad de presentar nuevas figuras producto de su inversión en refuerzos, buscando que futbolistas como Ramos Mingo, Bueno y Álvarez aporten soluciones inmediatas en un partido de máxima exigencia.

Chivas, en cambio, tendrá como una de sus principales cartas a jugadores formados dentro de su estructura, con una generación encabezada por futbolistas como Sandoval y Camberos, quienes representan la continuidad de una identidad basada en el talento mexicano.

El Clásico Nacional volverá a enfrentar dos caminos distintos para construir un equipo. Esta vez, la diferencia de filosofías llegará a la cancha con nuevos protagonistas y con una generación rojiblanca que busca consolidarse frente a un América que volvió a sacar la cartera para mantener el protagonismo del fútbol mexicano.

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