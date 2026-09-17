Jürgen Klopp inicia la nueva era de Alemania: jóvenes, regresos y ausencias en su primera convocatoria

El seleccionador alemán presentó su lista de 44 jugadores, la mitad disputará los primeros dos partidos de Nations League

Jürgen Klopp presenta su primera convocatoria de Alemania | Reuters

La selección de Alemania comienza una nueva etapa después del Mundial 2026. La primera fecha FIFA del siguiente ciclo mundialista se llevará a cabo del 21 de septiembre al 6 de octubre y tendrá como punto de partida el estreno de Jürgen Klopp como seleccionador, luego de la salida de Julian Nagelsmann tras la eliminación ante Paraguay en la Copa del Mundo. Este jueves 17 de septiembre, el nuevo técnico presentó su primera convocatoria para el inicio de la UEFA Nations League.

Klopp tomó una decisión distinta para sus primeros compromisos al anunciar 44 futbolistas repartidos en dos grupos, con el objetivo de trabajar con un número mayor de elementos durante la ventana internacional. La primera nómina está compuesta por 24 jugadores y será utilizada ante Países Bajos, el 24 de septiembre en Ámsterdam, y Grecia, el día 27 en Augsburgo. Después se incorporarán otros 20 para los encuentros frente a Serbia, el 1 de octubre en Múnich, y Grecia, el 4 de octubre en Salónica.

El entrenador explicó que la distribución responde al calendario de cuatro partidos en un periodo reducido y a su intención de observar distintas alternativas. Klopp señaló que no estableció una selección A y otra B, pues ambas listas fueron confeccionadas para competir por los resultados. Además, indicó que durante las últimas semanas mantuvo reuniones con varios futbolistas para conocerlos antes del comienzo de la concentración.

Para los primeros dos encuentros aparecen nombres con recorrido en la selección como Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Kai Havertz, Serge Gnabry, Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck. En este grupo también fueron incluidos futbolistas que buscan su primera participación con la absoluta, entre ellos Hennes Behrens, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt, Bambasé Conté y Younes Ebnoutalib.

El segundo bloque tendrá entre sus integrantes a Florian Wirtz, Karim Adeyemi, Aleksandar Pavlovic, Nick Woltemade, David Raum, Malick Thiaw y Jonathan Burkardt. A ellos se sumarán Finn Jeltsch, Felix Keidel, Vitaly Janelt, Mika Baur y Derry Scherhant, quienes recibieron su primera convocatoria con la selección absoluta. Finn Dahmen también forma parte de los planes para ambos tramos de la concentración.

La primera lista de Klopp también dejó ausencias respecto al proceso anterior. Deniz Undav, máximo goleador de Alemania durante el Mundial con tres tantos, y Leroy Sané no fueron convocados. Oliver Baumann, Pascal Groß y Jamie Leweling tampoco aparecen, mientras que Leon Goretzka quedó fuera por lesión y Angelo Stiller presenta problemas físicos. Manuel Neuer y Antonio Rüdiger habían cerrado su etapa internacional después de la Copa del Mundo.

Uno de los primeros movimientos de Klopp estará en la portería. Marc-André ter Stegen será el titular en el comienzo de este proceso, según confirmó el propio seleccionador, quien explicó que pretende construir una base con futbolistas de experiencia mientras incorpora jugadores con menos recorrido internacional. El entrenador también adelantó que Joshua Kimmich será considerado principalmente como mediocampista.

Alemania abrirá así su participación en la Nations League 2026-27 ante Países Bajos el jueves 24 de septiembre, antes de enfrentar dos veces a Grecia y recibir a Serbia. Los cuatro encuentros representarán las primeras pruebas de Klopp al frente del combinado alemán y el comienzo de un proyecto en el que el entrenador busca ampliar las opciones de la plantilla de cara a los próximos años y a la Eurocopa de 2028.

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